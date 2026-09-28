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Kik-bokseri iz Republike Srpske osvojili deset medalja na Svjetskom prvenstvu!

Kik-bokseri iz Republike Srpske osvojili deset medalja na Svjetskom prvenstvu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Osvojene su po tri zlatne i srebrne, kao i četiri bronzane medalje.

Kik bokseri iz Republike Srpske osvojili 10 medalja na Svjetskom prvenstvu Izvor: Kik-boks savez Republike Srpske

Takmičari Kik boks saveza Republike Srpske učestvovali su na Svjetskom kadetskom i juniorskom prvenstvu koje je od 18. do 27. septembra održano u Italiji, u gradu Lido di Jesolo.

Ovo prvenstvo bilo je rekordno po broju učesnika, uz nastup 3000 takmičara iz 74 države. Takmičari iz RS nastupali su u sklopu reprezentacije Bosne i Hercegovine, a tim je činilo 14 takmičara koji su osvojili 10 medalja od čega su po 3 zlatne i srebrne kao i 4 bronzane.

Zlatne medalje i tutule prvaka svijeta osvojili su Dragan Maksimović, Jelena Stojanović i Nikolina Cvijetić. Dragan Maksimović član je Kik boks kluba Gvardija Modriča, Jelena Stojanović nastupa KBK Gard Prnjavor, dok je Nikolina Cvijetić članica KBK Velež Nevesinje.

Vicešampioni planete postali su Nikolina Vlaški (Kule Trnovo), David Mudrinić (Laktaši), Ivana Cvijetić (Velež Nevesinje). Osvajači bronzanih medalja su Zare Đurđević (Laktaši), Božica Pejanović (Volf Šamac), Boris Aleksić (Ares Banjaluka) i Ognjen Garić (Ičigeki Brčko).

Važno je napomenuti da je ovo istorijski rezultat našeg Saveza. Do sada je najbolji rezultat ostvaren 2022. godine, kada su osvojene dvije zlatne medalje.

Inače, kompletna reprezentacija BiH osvojila je ukupno 14 medalja, od čega je čak 10 stiglo u Republiku Srpsku.

(mondo.ba)

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