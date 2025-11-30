logo
Srpski kik-bokseri osvojili osam medalja na Svjetskom prvenstvu!

Autor Dragan Šutvić Izvor SRNA
Sjajan nastup kik-boksera iz Srbije na prvenstvu svijeta.

Kik-bokseri Srbije osvojili osam medalja na Svjetskom prvenstvu Izvor: Vedran Ševčuk/MONDO

Kik-boks reprezentacija Srbije osvojila je tri zlatne, dvije srebrne i tri bronzane medalje na seniorskom Svjetskom prvenstvu u Abu Dabiju.

Selektor kik-boks reprezentacije Srbije Siniša Vladimirović izrazio je veliko zadovoljstvo ostvarenim rezultatima na Svjetskom prvenstvu, na kojem je učestvovalo oko 2.000 kik-boksera iz cijelog svijeta, prenosi Tanjug.

"Svi do jednog su se izuzetno borili i pružili su svoj maksimum u ovom trenutku", rekao je Vladimirović.

Zlatom su se okitili Nikola Todorović u disciplini K1, Aleksandra Rapaić i Lea Blagojević u disciplini lou-kik.

(mondo.ba/SRNA)

