logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra donijela Srbiji medalju: Bronza na Svjetskim igrama

Aleksandra donijela Srbiji medalju: Bronza na Svjetskim igrama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Reprezentativka Srbije nije zadovoljna bronzom, izmaklo joj zlatno odličje u Kini.

Aleksandra Krstić osvojila bronzu na Svjetskim igrama u kik boksu Izvor: Kik boks savez Srbije

Reprezentativka Srbije u kik-boksu Aleksandra Krstić osvojila je bronzanu medalju na Svjetskim igrama koje se održavaju u kineskom gradu Čengduu. Do bronzanog odličja stigla je u disciplini K1 u kategoriji do 70 kilograma.

U prvom kolu Aleksandra Krstić pobijedila je Egipćanku Ekram Abuelokomosan, potom je u polufinalu u izuzetno teškom meču poražena od Izraelke Poline Grosman, da bi u odlučujućoj borbi za bronzanu medalju bila bolja od Erdži Bakjadan sa Filipina.

Aleksandra u borbi
Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Za Aleksandru Krstić ovo je drugo odličje sa Svjetskih igara, pošto se prije tri godine u Alabami okitila zlatom. "Takmičenje je bilo izuzetno kvalitetno, konkurencija je bila žestoka i ovo će svakako biti veliko iskustvo za mene. Mečevi su bili izuzetno teški, jer su sve takmičarke došle veoma motivisane i fizički besprijekorno pripremljene“, sumirala je utiske Aleksandra Krstić i potom dodala:

"Nisam zadovoljna ostvarenim rezultatom, jer smatram da sam mogla da osvojim zlato. Ali, šta je tu je. Potrudiću se da se sa predstojećeg Svjetskog prvenstva u Srbiju vratim sa najsjajnijim odličjem", konstatovala je Krstić koja je u karijeri čak četiri puta osvajala titulu prvakinje svijeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kik boks

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC