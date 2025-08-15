Aleksandra donijela Srbiji medalju: Bronza na Svjetskim igrama

Reprezentativka Srbije nije zadovoljna bronzom, izmaklo joj zlatno odličje u Kini.

Izvor: Kik boks savez Srbije

Reprezentativka Srbije u kik-boksu Aleksandra Krstić osvojila je bronzanu medalju na Svjetskim igrama koje se održavaju u kineskom gradu Čengduu. Do bronzanog odličja stigla je u disciplini K1 u kategoriji do 70 kilograma.

U prvom kolu Aleksandra Krstić pobijedila je Egipćanku Ekram Abuelokomosan, potom je u polufinalu u izuzetno teškom meču poražena od Izraelke Poline Grosman, da bi u odlučujućoj borbi za bronzanu medalju bila bolja od Erdži Bakjadan sa Filipina.

Aleksandra u borbi

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Za Aleksandru Krstić ovo je drugo odličje sa Svjetskih igara, pošto se prije tri godine u Alabami okitila zlatom. "Takmičenje je bilo izuzetno kvalitetno, konkurencija je bila žestoka i ovo će svakako biti veliko iskustvo za mene. Mečevi su bili izuzetno teški, jer su sve takmičarke došle veoma motivisane i fizički besprijekorno pripremljene“, sumirala je utiske Aleksandra Krstić i potom dodala:

"Nisam zadovoljna ostvarenim rezultatom, jer smatram da sam mogla da osvojim zlato. Ali, šta je tu je. Potrudiću se da se sa predstojećeg Svjetskog prvenstva u Srbiju vratim sa najsjajnijim odličjem", konstatovala je Krstić koja je u karijeri čak četiri puta osvajala titulu prvakinje svijeta.