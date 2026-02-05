logo
Sve je "puklo" između Alkaraza i bivšeg trenera: Pojavio se novi dokaz, kao da su tinejdžeri

Sve je "puklo" između Alkaraza i bivšeg trenera: Pojavio se novi dokaz, kao da su tinejdžeri

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nastao je potpuni haos poslije Australijan opena, Ferero je odlučio da prestane da prati Alkaraza na društvenim mrežama

Karlos Alkaraz Huan Karlos Ferero

Karlos Alkaraz je pred početak nove sezone saopštio vijesti koje su šokirale teniski svijet - prekinuo je saradnju sa Huanom Karlosom Fererom. Sa trenerom koji je bio uz njega od samog početka i sa kojim je osvojio šest grend slem pehara. Bez njega je odmah osvojio Australijan open, ali je očigledno da se nisu rastali na lijep način.

Uprkos pokušaju da sve to "zamaskiraju", pojavili su se dokazi da je sve "puklo". O tome svjedoči podatak da je Ferero poslije Karlosove titule odlučio da prestane da ga prati na društvenim mrežama. I njega i skoro cijeli njegov tim, pošto prati još samo trenera Samua Lopeza. Ovakav potez izazvao je mnogo pažnje na društvenim mrežama, pa su ga mnogi okarakterisali kao "tinejdžerski potez poslije raskida", a ne reakciju ozbiljnih ljudi.

Izgleda da je Fereru mnogo zasmetalo to što poslije titule u Melburnu nije rekao nijednu rečenicu o njemu niti mu se zahvalio javno. Zbog toga mu je žestoko zamjerio i Toni Nadal.

Šta je Alkaraz rekao o Fereru?

Poslije titule u Melburnu Alkaraza su odmah pitali da li je to što nije Ferero bio sa njim bio motiv više za dokazivanje. Da pokaže svima da može da osvoji titulu i bez bivšeg španskog tenisera.

"Ne, ne gledam to tako. Znam koliko sam naporno radio da osvojim turnir. Fokusiran sam na sebe i svoju igru. Ako time što sam uzeo titulu nekome pokazujem da griješi, onda neka tako bude. Što se motiva tiče, mrzim da gubim i to mi je glavni motiv. Želim da osvojim titule na Mastersima na kojima do sada nisam slavio i da sa Španijom osvojim Dejvis kup, želim uspjeh sa reprezentacijom", poručio je Alkaraz.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

