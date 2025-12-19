logo
Alkaraz mu dao papir i rok od 48 sati da potpiše: Evo zašto mu je trener rekao "Ne" i otišao

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Huan Karlos Ferero nije pristao na ponuđeni ugovor da nastavi sa Karlosom Alkarazom.

Zašto Ferero više nije trener Alkaraza Izvor: Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz za mnoge iznenadno se rastao sa trenerom Huankom Karlosom Fererom, a španska "Marka" otkrila je detalje tog rastanka.

Ključni razlog zbog kojeg je među njima "puklo" bili su pregovori o novom ugovoru trenera "Broja 1". Navodno je Alkaraz dostavio Fereru ugovor na potpis u subotu ujutru, uz najvažniji uslov - da prihvati ili odbije u roku od samo dva dana (48 sati).

"Dokument je sadržao više klauzula koje je trener ocijenio kao neprihvatljive", piše "Marka".

Nije stvar u novcu

Prije svega, Ferero nije mogao da pristane na značajno smanjenje plate, ali to ne bi bio presudni faktor. "Ključni razlozi bili su drugi aspekti ugovora, koji nisu direktno u vezi sa tenisom", otkrili su španski novinari u danu u kojem se nižu spekulacije o njihovom rastanku.

Alkaraz je u sezoni "2025" zaradio 18,8 miliona od ukupno 57,5 koliko je stekao samo od tenisa tokom karijere. Ferero je bio uz njega od početaka, sarađivali su od 2018. godine, a među njima je nastupio definitivni kraj u srijedu.

Iako je Karlos učio tenis od Karlosa Santosa (od 5. do 9. godine), a potom i Kiko Navaro, s kojim je radio do 17. godine, Huan Karlos Ferero bio je stručnjak kraj kojeg je postao najbolj rangirani na svijetu i osvajač 24 titula, uključujući i već šest grend slemova i srebro na Olimpijskim igrama u Parizu.

Tagovi

Karlos Alkaraz Huan Karlos Ferero Tenis

