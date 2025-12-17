logo
Ko je novi trener Karlosa Alkaraza?

Ko je novi trener Karlosa Alkaraza?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz odlučio je da otpusti Huana Karlosa Ferera i novi trener biće mu Samjuel Lopez. Španci tvrde da će ostati do kraja sezone, ali bi to bio veliki rizik.

Ko je novi trener Karlosa Alkaraza Izvor: Western/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karlos Alkaraz napravio je zemljotres u svijetu tenisa. Saopštio je da je prekinuo saradnju sa Huanom Karlosom Fererom. Zajedno su osvojili sve, šest grend slem trofeja, nije bilo nikakvih naznaka da postoje neki problemi između njih, tako da je ta vijest došla kao potpuni šok.

Naravno, odmah poslije toga usledilo je pitanje - ko će da bude njegov novi trener? Španska "Marka" tvrdi da će mjesto Ferera da zauzme čovjek koji je bio drugi trener u stručnom štabu - Samjuel Lopez.

"Lopez će ostati Alkarazov trener za narednu sezonu i biće sa njim na turnirima. Takođe, njegov stariji brat Alvaro Alkaraz mogao bi da dobije veću ulogu u timu. Do sada je služio kao sparing partner", navodi se u tekstu.

Da li će dovesti neko veće ime?

Mnogi su tokom prošle sezone komentarisali da je možda vrijeme da Alkaraz promijeni trenera i da napravi iskorak. Nešto što je u karijeri radio recimo Novak Đoković kada se razišao sa Marijanom Vajdom, pa radio sa Borisom Bekerom, Andreom Agasijem, Goranom Ivaniševićem, Endijem Marejom...

Svi oni donijeli su nešto novo u njegovu igru i pomogli mu da napravi iskorak. Da li je Alkaraz upravo zato donio ovu odluku? Ili su možda bili neki problemi, ostaje da se vidi. Tajming je ono što najviše zbunjuje, jer kreću pripreme za Australijan open.

Da li će uslijediti dovođenje nekog od bivših asova? Sve je moguće. Španci su već počeli da pišu da treba da zove Rafu Nadala, mada su male šanse da bi on prihvatio posao i putovanja pošto je tek otišao u penziju.

