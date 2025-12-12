Karlos Alkaraz kvari plan Novaka Đokovića: Španac želi da skine kletvu u Melburnu

Španac Karlos Alkaraz označio je najveći prioritet u sezoni 2026.

Izvor: Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz je osvajanje Australijan Opena postavio kao glavni cilj u 2026. godini. Španac je do sada osvajao Rolan Garos (2024, 2025), Vimbldon (2023, 2024) i US Open (2022, 2025), dok mu je u Melburnu najbolji rezultat četvrtfinale. Na mjestu gdje je najbolji teniser u istoriji Novak Đoković podigao rekordnih 10 pehara, Alkaraz će pokušati da stigne do karijernog slema.

Španac je počeo sa pripremama za novu sezonu, a u jednom intervjuu pokušao je da objasni zašto nije imao uspjeha na prvom grend slemu.

"Počinjem predsezonu i veoma sam uzbuđen, želim da se što bolje pripremim fizički i mentalno. Moj cilj za 2026. godinu je Australija, a dobra i loša stvar je to što je to prvi turnir u godini. Pokušaću da budem što spremniji i što bolje pripremljen i nadam se da ću postići cilj koji želim", rekao Španac i dodao:

"Mislim da je to zato što je to prvi turnir u godini. Radi se o ulasku u ritam. Nije da mi ne odgovara; samo što neki igrači tamo bolje igraju, ili kada se takmičimo, sve se svodi na sitne detalje. Mislim da sam igrao veoma dobar tenis u Australiji, samo mi je nedostajao taj posljednji korak da bih otišao dalje. Vjerujem i nadam se da će ova godina biti drugačija", rekao je Alkaraz.

Ko su favoriti na Australijan Openu?

Pored Janika Sinera koji je osvojio dva uzastopna trofeja u Melburnu, Alkarazu će glavni konkurent biti desetostruki šampion Novak Đoković koji će pokušati da osvoji rekordnu 25. veliku titulu. Aleksandar Zverev će nastupati kao treći nosilac i nakon poraza u prošlogodišnjem finalu daju mu se izgledne šanse.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:15 Novak Đoković igra sirtaki Izvor: X/Frani2312 Izvor: X/Frani2312

(MONDO)