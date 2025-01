Trener Karlosa Alkaraza se hvatao za glavu, pa zavapio: Nečuveno, varvarski, tako igra Novak Đoković!

Huan Karlos Ferero nije znao kako da spremi svog igrača za ovako nešto.

Novak Đoković je prošao u svoje 50. grend slem polufinale pobjedom nad Karlosom Alkarazom 4:6, 6:4, 6:3, 6:4, a nakon meča svi su bili u šoku. Iako je bio povrijeđen od kraja prvog seta, iako ima 37 godina i iako prošle sezone nije osvojio nijedan turnir srpski teniser je sjajno odigrao.

To je priznao i nekadašnji najbolji teniser svijeta i osvajač Rolan Garosa iz 2003. godine Huan Karlos Ferero. On je trener Karlosa Alkaraza, ali i sam kaže da je Đoković jednostavno nezaustavljiv kada je u svojoj najboljoj formi.

"Balavim kada gledam Đokovića kako igra. Kada vidim kako udara lopticu, to je nečuveno! To je varvarski! Kako uspijeva da idealno uhvati tajming, kako se ponaša u teškim trneutcima meča, jedinstveno je. Za mene je on najbolji ikada", rekao je Ferero nakon što je Novak pobijedio njegovog učenika.

Šta čeka jednog, a šta drugog?

Novak Đoković sada mora da odspava, pa da ujutru vidi kakva je situacija sa njegovim primicačem. Sam je rekao da će tek kada lijekovi prestanu da djeluju znati u kakvom je stanu, a duel polufinala ga očekuje u petak, vidjećemo tačno kada. Rival je Aleksandar Zverev sa kojim je do sada igrao 12 puta, a pobijedio osam. Karlos Alkaraz je sa druge strane ostao bez jedinog grend slema koji nema osvojen u karijeri, a ostaće i treći na ATP listi. Ispred njega su Janik Siner i Aleks Zverev, dok je Novak sada obezbijedio da se pomjeri za sada na šesto mjesto. Može da ga stigne Aleks De Minor, a on može da prestigne Kaspera Ruda i Tejlora Frica do kraja turnira.

