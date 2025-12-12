logo
"E, baš bih to volio da vidim": Conga rekao Alkarazu i Sineru da je njihova dominacija laž

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Conga smatra da dominacija koju imaju Siner i Alkaraz ne može da se poredi sa erom u kojoj je on igrao, a kada su u isto vrijeme igrali Đoković, Federer i Nadal.

Žo Vilfred Conga o Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu Izvor: Profimedia

Bivši francuski teniser Žo-Vilfrid Conga odlučio je da "sruši Snješka Bijelića" navijačima Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Iako se u javnosti raspreda već uveliko da li će njih dvojica nadmašiti "veliku trojku" (Rodžer Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković), ima i onih koji smatraju da ove dvije ere ne mogu ni u istu rečenicu.

Razlog za to je što Conga smatra da Alkaraz i Siner igraju u daleko slabije tenisko doba, tako da ti rezultati koji prave ne mogu nikako da se porede sa onima koje su pravili Rafa, Rodžer i Nole.


"Alkaraz je igrač koji je zaista kompletan, zaista kompletan. Ali da li je danas jači od tih igrača? (Federer, Nadal i Đoković, prim. aut.). Mentalno, fizički... To zapravo ne znamo. Ono što bih volio da vidim jeste da Alkaraz osvoji Rolan Garos, ali tako što bi u trećem kolu pobijedio Del Potra, u osmini finala Mareja, u četvrtfinalu Đokovića, u polufinalu Federera i u finalu Nadala", kazao je Conga u jednoj emisiji u Francuskoj i pokrenuo diskusiju.

"E, to bih volio da vidim. Jer danas oni dominiraju nad svima, ubjedljivo. I eto... Za sada su samo njih dvojica", dodao je nekada najbolji francuski teniser koji je imao nezaboravne mečeve s "velikom trojkom".

Kakve rezultate su pravili Alkaraz i Siner do sada?

Izvor: Peter J. Figura/Shutterstock

Već dvije godine Alkaraz i Siner dominiraju svjetskim tenisom i smjenjuju se na vrhu. Alkaraz (22) je do sada osvojio 24 titule u karijeri, od čega šest grend slemova - po dva puta Vimbldon, Rolan Garos i US open, dok Australijan open nije osvajao. Trenutno je prvi na ATP listi i proveo je 49 nedjelja na tom mjestu do sada.

Što se tiče Sinera (24), do sada ima 24 titule u karijeri od čega četiri grend slema. Dva puta je osvajao Australijan open, a po jednom Vimbldon i US open, dok na Rolan Garosu nije trijumfovao. Ukupno je 66 nedjelja bio prvi na ATP listi.

Tagovi

Tenis Karlos Alkaraz Janik Siner

