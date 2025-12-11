Šok za Janika Sinera: Ovo poniženje će pamtiti do kraja života

Janik Siner ostao je bez nagrade za najboljeg sportistu godine. Pripala je Lorencu Muzetiju koji nije osvojio nijedan turnir.

Ugledni italijanski list "Gazeta delo sport" proglasio je najboljeg sportistu u 2025. godini, a njihov izbor šokirao je sportsku javnost. Naime, prestižno priznanje dobio je italijanski teniser Lorenco Muzeti, dok je Janik Siner ostao praznik šaka.

Muzeti jeste odigrao najbolju sezonu u karijeri, obezbijedio je učešće na Završnom mastersu, ali nije osvojio nijedan turnir. Najbliže tituli bio je u Atini kada je poslije velike borbe poražen od Novaka Đokovića. Sa druge strane, Siner je osvojio dva grend slema i dio godine proveo na čelu teniskog karavana, pa je ovaj izbor i više nego čudan.

"Lorenco Muzeti, koji se plasirao u prvih deset na svetu ove godine, posljednji preostali pjesnik sa reketom u rukama. On je živi dokaz šta spoj talenta i napornog rada može da učini. Ljudi su znali često da kažu da je on nedovršen talenat, kao kada je ušao u prvih 20 na svijetu 2023. godine, a nije imao ni 21 godinu. Ove godine je “Lolo” zadovoljio i one vječito nezadovoljne. U fantastičnoj 2025. je mnogo toga učinio prvi put: ušao u Top 10, zaigrao prvo finale mastersa, plasirao se prvi put na završni masters. On je Sportista godine u izboru Gazete delo Sport", stoji u obrazloženju italijanskog lista.

Reprezentacija Italije slavila je u ovogodišnjem Dejvis kupu i to bez pomoći najboljeg igrača. Janik Siner je ovim riječima odjavio svoju zemlju: "Dva puta sam osvojio Dejvis kup. Moj tim i ja smo donijeli takvu odluku jer je sezona preduga. Potrebno mi je nekoliko dodatnih nedelja slobodno kako bih što proke započeo sa pripremama za narednu sezonu", poručio je Siner.

Ipak, umor i iscrpljenost mu nisu smetali da igra na egzibiciji u Rijadu gdje je zajedno sa još petoricom tenisera zaradio veliki novac. Siner je ove sezone osvojio dva grend slema, Australijan Open i Vimbldon, a slavio je i na Završnom mastersu.

