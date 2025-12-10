"Sad ću vam reći zašto je Alkaraz bolji od Sinera": Britanac tri puta pobijedio Španca, pa se oglasio

Britanski teniser Kameron Nori pobijedio je Karlosa Alkaraza tri puta u posljednjih pet duela. Protiv Janika Sinera, sa druge strane, još uvijek nije igrao.

Ko je bolji teniser, Karlos Alkaraz ili Janik Siner? To je sada novo pitanje u tenisu nakon što smo godinama polemisali oko Đokovića, Federera i Nadala, pa i oko toga ima mnogo podijeljenih mišljenja. Njih dvojica su mahom podijelili najveće trofeje u posljednje dvije godine, bili su na vrhu ATP liste, svuda se isticalo njihovo rivalstvo i prijateljstvo, međutim negdje moramo da presiječemo i izaberemo stranu.

Toga se ne libi britanski teniser Kameron Nori koji je bez uvijanja rekao da je za njega Karlos Alkaraz bolji od Janika Sinera. To je bio spreman da izgovori iako je jedan od rijetkih koji može da se pohvali da je tri puta pobjeđivao protiv Alkaraza, dok protiv Sinera još nije imao priliku da igra. Kako kaže - to ništa neće promijeniti.

"Nikada nisam igrao protiv Sinera. Mnogo sam trenirao s njim. Zaista želim da igram protiv njega. Volio bih prvo to da uradim prije nego što vam dam iskreno mišljenje, ali ja uvijek navijam za Alkaraza, da budem iskren", rekao je Kameron Nori.

"Kod Karlosa Alkaraza uvijek kažem da ima više raznovrsnosti i obožavam da ga gledam. Tako je prijatan za gledanje, moj omiljeni igrač za gledanje. Zato uvijek navijam za Alkaraza i držim se toga", naglasio je Britanac, koji je tri pobjede protiv Španca ostvario u posljednjih pet duela.

Kako je do njih došao?

"Ne znam, iskreno. Morate da igrate dobro i mislim da je lijepo biti autsajder kada igrate protiv njega. Morate da ostanete disciplinovani protiv njega i da nastavite da se držite u meču", dodao je Nori.

