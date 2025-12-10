logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mora da bude isto za sve": Sabalenka progovorila o Sinerovom doping skandalu

"Mora da bude isto za sve": Sabalenka progovorila o Sinerovom doping skandalu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Arina Sabalenka vjeruje da Janik Siner ne snosi krivicu za doping skandal, ali da je morao da ima drugačiji tretman tokom istrage i cijelog procesa u kom je dobio blagu kaznu.

Arina Sabalenka o dopingu Janika Sinera Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Doping Janika Sinera i dalje je jedna od glavnih tema u svijetu tenisa. Pred meč "Bitke polova" u kom će se u Dubaiju sastati Arina Sabalenka i Nik Kirjos, njih dvoje gostovali su kod Pirsa Morgana. Poznati britanski novinar pitao ih je upravo o haosu koji je nastao zbog Italijana, njegovog pada na dva doping testa i smiješnoj kazni od samo tri mjeseca.

"Ne vjerujem da se tu bilo šta dogodilo, ali tretman mora da bude isti za sve", poručila je Sabalenka.

Izvor: Printscreen/Twitter/Tennis TV

Za razliku od nje, Australijanac je bio mnogo direktniji. On je od početka protiv Sinera i načina na koji je sve to riješeno.

"Svi znaju kakav je moj stav o tome. Suština je u onome što je Novak nedavno rekao. Bez obzira da li je kriv ili ne, odgovoran je. Način na koji je cijeli ovaj slučaj vođen je veoma... Hajde da kažem da nije ispalo dobro za sport, ipak je bio broj jedan. Nevjerovatno je kako je na to odreagovao, postao je još bolji i nema dileme da će biti jedan od najboljih ikada", zaključio je Kirjos aludirajući na Đokovićevu izjavu da će "Janika taj crni oblak da prati do kraja karijere".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner doping Arina Sabalenka Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC