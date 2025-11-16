Sineru niko ne smije da postavi pitanje o Đokoviću: Svi ćute dok "drveni advokat" vrijeđa

Zavjet ćutanja u Torinu zbog izjave Novaka Đokovića o Janiku Sineru. Jedno pitanje niko ne smije da postavi Italijanu, dok Daren Kejhil glumi "drvenog advokata".

Izvor: Printscreen/Twitter/Tennis TV

Janik Siner plasirao se u finale Završnog mastersa u kome će danas igrati protiv Karlosa Alkaraza, a vidjećemo da li će mediji konačno prekinuti "zavjet ćutanja" koji vlada već nekoliko dana. Niko u Torinu ne smije da pita Sinera za Đokovićevu izjavu o njegovom doping slučaju, pošto je u emisiji kod britanskog novinara Pirsa Morgana rekao da će mladog Italijana taj oblak "zauvijek pratiti".

Nije da to Siner nije čuo, vidjeli smo da mu trener Daren Kejhil glumi "drvenog advokata" i na dvosmislen način odgovara putem Instagrama, stoga je još nevherovatnije da se nijedan novinar u Torinu tog pitanja nije shetio do sada.

Od kada je Novak Đoković "ispalio" ovu informaciju u etar o Sineru, prošle su čak tri konferencije za medije na kojima niko nije postavio pitanje na ovu temu. Rekli bismo - nije ni vrijeme ni mjesto za to - ali dobro isto znamo da su neki drugi teniseri bili više puta primorani da se suočavaju sa neprijatnim pitanjima čak i kada to nije tema. Tako je Đoković navikao da više odgovara na takva pitanja, nego na ona teniska, o samom meču.

Šta su pitali Sinera?

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Umjesto toga, videli smo da Janik Siner ne dobija nimalo provokativna pitanja, možda i zbog toga što igra kod kuće. Ako je možda bilo rano za pitanja poslije meča sa Zverevim u grupnoj fazi, šta se desilo na naredne dvije konferencije za medije?

Evo i spiska pitanja koja je dobijao Janik Siner:

Ulazeći u ovaj meč sa Aleksom de Minorom, da li ono što se ranije dešavalo pravi ikakvu razliku? S obzirom na tvoj učinak od 12:0, izgubio si samo dva seta protiv njega u svim tim mečevima. Sve može da se desi, ali da li prošlost ima ikakav uticaj?

Pominje se da bi možda za Dejvis kup bilo bolje, za takmičenje i igrače, da se održava svake dvije ili tri godine umjesto svake godine. Karlos Alkaraz je juče rekao da bi to možda bila dobra ideja. Šta ti misliš o tome?

Sada kada je grupa završena, počinje kao neki novi turnir. Da li imaš drugačiji mentalitet tokom grupne faze u odnosu na polufinale, na primjer?

Šta je proradilo kod tebe na 6:5 u prvom setu? Sve je bilo izjednačeno do tada. U drugom setu si mogao čak i da vodiš 5:0. Šta ti je tada pomoglo da preokreneš?

Djeluješ skoro nepobjedivo u dvoranskim uslovima na tvrdoj podlozi. Možeš li da objasniš šta ti toliko odgovara u igri u dvorani? Ako bude Karlos Alkaraz protivnik, kako to mijenja pripremu za meč?

Šta te čini toliko udobnim na ovoj podlozi?

Aleks de Minor već neko vrijeme 'kuca na vrata', pokušava da uđe u top 5, da ode dalje na velikim turnirima. Ti si već prošao kroz to - koji savjet bi mu dao da napravi taj sljedeći korak?

Šta je Đoković rekao o Sineru?

"Slušajte... Taj oblak će ga pratiti kao što će mene pratiti oblak 'kovida' do kraja karijere. To je bilo nešto tako veliko kada se dogodilo. Vremenom će da izblijedi, ali ne mislim da će nestati. Uvijek će postojati grupa ljudi koja će to uvijek izvlačiti", rekao je bez uvijanja Novak Đoković o Janiku Sineru.

"Znam ga od 13-14 godine. Njegov prvi ozbiljni trener u tim godinama bio je Rikardo Pjati, koji je i mene trenirao. I trenirao sam dosta u njegovoj akademiji u Italiji, pa sam dosta trenirao i igrao sparing sa Sinerom. Svidio mi se u tom periodu, bio je kao i ja mršav, visok, odrastao je u planini, skijajući... Veoma slična priča kao i moja. I uvijek je bio veoma pristojan i fin, tih. Imao je svoj svijet, nije previše mario za svjetla javnosti, samo se tružio da bude najbolji igrač"

"Sviduo mi se taj mentalitet i bio sam šokiran kada se to dogodilo. Vjerujem da nije to uradio namerno. Međutim, način na koji je cijeli slučaj bio izveden, mislim da se pale crvene lampice zbog toga. Više njih", otvoreno je dodao Novak koji se kroz PTPA bori protiv ponavljanja ovakvih primera u tenisu.

Kako je Đokovića napao Sinerov trener?

Daren Kejhil

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

"Drveni advokat" Janika Sinera, njegov dugogodišnji trener Daren Kejhil se u jeku Đokovićeve izjave oglasio putem svog Instagrama. Inače, na njemu rijetko šta objavljuje, a mnogi su protumačili da je ovo zapravo bila poruka srpskom teniseru, dok javno ništa ne smiju da kažu protiv njega jer je "stvorio Sinera".

"Mišljenje je zapravo najniži oblik ljudskog znanja. Ne zahtijeva odgovornost niti razumijevanje. Najviši oblik znanja je empatija, jer od nas traži da potisnemo svoj ego i živimo u svijetu drugoga", objavio je Daren Kejhil američkog političara Bila Bularda za koju mnogi misle da je odgovor Đokoviću, što potvrđuje i način na koji su je razumjeli navijači Janika Sinera koji već danima dijele ovu objavu.

Izvor: Instagram/dc10s/Screenshot