Siner i Alkaraz uzdrmali rekorde velike trojke: Spektakl u Torinu, ovo se ne pamti

Siner i Alkaraz uzdrmali rekorde velike trojke: Spektakl u Torinu, ovo se ne pamti

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Dostignuća Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala više ne izgledaju tako nedodirljiva.

siner alkaraz Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Rivalstvo Karlosa Alkaraza i Janika Sinera prijeti da postane najveće u istoriji tenisa. Naravno, biće im potrebno još mnogo godina da nadmaše članove "velike trojke", ali Španac i Italijan definitivno imaju taj veliki cilj pred sobom. U posljednje dvije godine dominiraju tenisom, osvojili su kombinovano posljednjih osam grend slem titula, a na Završnom turniru u Torinu nas očekuje novi spektakl.

Alkaraz je završio godinu kao prvi na svijetu, a da li će uspjeti da veže treći uzastopni trijumf protiv najvećeg rivala, vidjećemo u finalu gdje će publika definitivno biti protiv njega. Osim što će Janik imati "vjetar u leđa" sa tribina, već zna kako se osvajaju titule u Torinu, pošto mu je to već dvaput pošlo za rukom. Ispred njega su još samo Rodžer Federer sa šest i apsolutni rekorder Novak Đokovića sa sedam.

Ovo je prvi put od 2016. godine da se prvi i drugi teniser svijeta sastaju u ATP finalu i prvi put da su obojica stigla do meča za trofej bez greške - sa perfektnih 4:0. Posljednji put su to uradili Novak Đoković i Endi Marej. Nije se mnogo puta u istoriji desilo da u finalu imamo najbolje igrače, od 1970. od kada Završni turnir postoji. Desilo se to pet puta.

  • Lendl-Mekinro (1984-85)
  • Agasi-Sampras (1995)
  • Federer-Nadal (2006)
  • Đoković-Nadal (2011)
  • Federer-Đoković (2015)
  • Alkaraz-Siner (2025)

Karlos Alkaraz je takođe najmlađi teniser od 1988. godine koji je stigao do finala na svakom od četiri nivoa velikih titula - grend slem, ATP Masters 1000, Olimpijske igre i ATP finale.

Janik Siner je tek treći igrač mlađi od 25 godina koji je stigao do 3+ uzastopna finala na ATP Završnom turniru, nakon Ivana Lendla i Rodžera Federera.

Od 1970. godine, Janik Siner je 3. igrač koji je stigao do finala na sva 4 grend slem turnira i ATP finala u jednoj sezoni, nakon Federera (2006-07) i Đokovića (2015, 2023), a Siner je najmlađi od trojice koji je postigao taj podvig.

Tagovi

Janik Siner Karlos Alkaraz Tenis

