Novak Đoković je napravio zvijer od Janika Sinera: Priznao mu to i njegov trener, a sad proziva Srbina

Sramno ponašanje trenera Janika Sinera koji je putem društvenih mreža "pecnuo" Novaka Đokovića jer mu je zasmetala istina.

Novak Đoković je izgleda "pogodio živac" Janika Sinera pošto je ponovo reaktivirao temu o doping aferi koja je zaista krajnje nepotrebno zapostavljena. Govoreći u intervjuu kod britanskog novinara Pirsa Morgana, Đoković je otvoreno rekao da će Sinera cijelu karijeru "pratiti taj oblak", što se očigledno nije dopalo Italijanu.

Međutim, niti ga je iko išta pitao na tu temu u Torinu - niti je sam komentarisao - tako da je umjesto njega u javnost istupio njegov trener Daren Kejhil. Na svom Instagramu objavio je "misterioznu poruku" koja je jasno bila upućena Đokoviću, pa nije dugo bilo potrebno navijačima da "saberu dva i dva" i vide da je to taktika na koju se odlučio Siner, međutim opet su zaboravili na jednu vrlo važnu stvar.

Novak Đoković je pomagao Sineru od početka njegove profesionalne karijere, čak dao i savjet koji ga je možda danas mnogo koštao. "Napravio je zvijer" od Italijana, o čemu je prije dva mjeseca pričao baš Daren Kejhil, da bi sada udario na njega.

"Novak je bio jedan od onih tipova do kojih sam jednostavno prišao i direktno ga pitao nakon što je na Vimbldonu u pet setova pobijedio Janika. A mnogi od najboljih igrača će reći: ‘Da, on je sjajan igrač, biće dobar. Radi sve stvarno dobro. Nastavi da naporno radiš’, sve one uobičajene, neutralne stvari - ali ne i Novak", prisjetio se Kejhil.

"Novak je bukvalno raščlanio njegovu igru: ‘Hej, poslušaj, treba mu više varijacije, treba da popravi taj servis, treba malo više da ide na mrežu’, i zaista nam je pomogao. Ne da mi nismo znali gdje su potrebna poboljšanja, već zbog toga što je Janik, kada je to čuo baš od Novaka, dobio jasnu sliku o tome gde mora da napreduje. Tako da je Novak prije tri godine bio zaista od velike pomoći u tome da osiguramo da napravimo te promjene u njegovoj igri", dodao je australijski trener.

Šta sada Kejhil priča o Novaku?

Na svom Instagramu Daren Kejhil ostavio je juče popodne "šifrovanu" poruku za Novaka Đokovića koji je sigurno to pročitao dok je listao telefon, pa se vjerovatno i sam začudio.

"Mišljenje je zapravo najniži oblik ljudskog znanja. Ne zahtijeva odgovornost niti razumijevanje. Najviši oblik znanja je empatija, jer od nas traži da potisnemo svoj ego i živimo u svijetu drugoga", objavio je Daren Kejhil američkog političara Bila Bularda za koju mnogi misle da je odgovor Đokoviću.

Šta je Đoković rekao o Sineru?

"Slušajte... Taj oblak će ga pratiti kao što će mene pratiti oblak 'kovida' do kraja karijere. To je bilo nešto tako veliko kada se dogodilo. Vremenom će izblijediti, ali ne mislim da će nestati. Uvijek će postojati grupa ljudi koja će to uvijek izvlačiti", rekao je bez uvijanja Novak Đoković o Janiku Sineru.

"Znam ga od 13-14 godine. Njegov prvi ozbiljni trener u tim godinama bio je Rikardo Pjati, koji je i mene trenirao. I trenirao sam dosta u njegovoj akademiji u Italiji, pa sam dosta trenirao i igrao sparing sa Sinerom. Svidio mi se u tom periodu, bio je kao i ja mršav, visok, odrastao je u planini, skijajući... Veoma slična priča kao i moja. I uvijek je bio veoma pristojan i fin, tih. Imao je svoj svijet, nije previše mario za svjetla javnosti, samo se tružio da bude najbolji igrač".

"Svidio mi se taj mentalitet i bio sam šokiran kada se to dogodilo. Vjerujem da nije to uradio namjerno. Međutim, način na koji je cijeli slučaj bio izveden, mislim da se pale crvene lampice zbog toga. Više njih", otvoreno je dodao Nole.

Podsjetimo, Novak Đoković upozorava da postoje dvostruki aršini u tenisu i to Đoković mijenja kroz "Tarin zakon".

