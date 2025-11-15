logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janik Siner ponovio podvig Novaka Đokovića: Italijan u novom finalu, čeka se Alkaraz

Janik Siner ponovio podvig Novaka Đokovića: Italijan u novom finalu, čeka se Alkaraz

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Janik Siner rutinski je nadigrao Aleksa De Minora u polufinalu Završnog mastersa.

Janik Siner u finalu završnog Mastersa Izvor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale Završnog mastersa po treći put u karijeri. Ovog puta je u polufinalu savladao Australijanca Aleksa De Minora sa 7:5, 6:2. U drugom polufinalu sastaće se Španac Karlos Alkaraz i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Drugi teniser planete je od prvog gema prijetio na servis rivala, dok je svoje gemove dobijao rutinski. Agresivna igra mu se isplatila u 11. gemu kada je napravio brejk, a zatim neumoljivim servisima potvrdio stečenu prednost i poveo sa 1:0 u setovima.

U drugom setu je nastavio gde je stao, napravio je dva brza brejka, poveo sa 4:0 i povratka za De Minora nije bilo. Australijanac je tako poklekao po 13. put protiv istog rivala, a ljubitelji tenisa samo čekaju da Alkaraz "odradi posao".

Sineru je ovo treće uzastopno finale na Završnom turniru, što je samo po sebi veliki podvig, a ako se uzme u obzir da se stigao do sva četiri finala na grend slemovima, onda ovaj rezultat dobija na značaju, pošto je postao najmlađi teniser kome je to pošlo za rukom. To su ranije uspjeli Novak Đoković i Rodžer Federer, dok je Italijan treći u istoriji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC