"Znate, baš je teško": Siner ponovo razbjesnio Italiju

"Znate, baš je teško": Siner ponovo razbjesnio Italiju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Janik Siner pokušao je da objasni zbog čega neće igrati za reprezentaciju, a po njegovoj izjavi djeluje da su male šanse da to uradi i sljedeće godine

Janik Siner ponovo razbjesnio Italijane Izvor: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Janik Siner razbjesnio je mnoge u Italiji kada je saopštio da neće igrati za reprezentaciju u Dejvis kupu. Bori se za titulu u Torinu, na Završnom Mastersu i upravo je tamo najavio da bi istu odluku mogao da donese i naredne godine. Ponovo će sigurno da bude na udaru.

"Igranje u Dejvis kupu sa trenutnim rasporedom je veoma teško. Vidim potencijal da se možda igra na svake dvije godine. Polufinala na početku godine, finala na kraju. Nažalost, nikada nisam igrao taj pravi Dejvis kup u Argentini ili Brazilu. To je pravo", rekao je Siner medijima u Italiji.

Od kada je promijenjen sistem Dejvis i završni turniri se igraju na istom mjestu, kao ove godine u Bolonji, teško je doživjeti atmosferu koja je bila nekad. Kao recimo u mečevima Argentine i Brazila kada su tribine pune, kada su svi na nogama i stvara se neki poseban ambijent.

Šta čeka Sinera u Torinu?

Siner se plasirao u polufinale Završnog Mastersa i tamo će igrati protiv Aleksa de Minora. Australijanac je dobio samo jedan meč u grupi, ali je prošao zahvaljujući pobjedi Karlosa Alkaraza protiv Lorenca Muzetija. U drugom polufinalu igraće Alkaraz i pobjednik meča između Saše Zvereva i Feliksa Ože-Alijasima.

"Biće teško u polufinalu, nije važno šta se dešavalo u našim prethodnim mečevima. Imao je Aleks dosta problema u sezoni sa rezultatima, ali je uprkos tome došao do polufinala", oprezan je Siner koji je takođe i čestitao Alkarazu što je godinu završio na prvom mjestu ATP liste.

