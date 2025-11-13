Svi čekali šta će Siner reći o Novaku poslije prozivke: Umjesto toga desilo se nešto nevjerovatno

Novak Đoković vratio je u fokus medija doping skandal u koji je bio upleten Janik Siner, ali izgleda da niko ne smije da pita Italijana za to.

Izvor: YouTube/Tennis TV/Piers Morgan Uncensored/Screenshot

Novak Đoković ispričao je mnoge stvari u intervjuu kod Pirsa Morgana i čini se da je u javnosti možda najviše odjeknulo kako je bez ustručavanja govorio o slučaju dopinga Janika Sinera. Upravo ta izjava, da će Sinera cijelu karijeru pratiti ovaj slučaj, glavna je u svim zapadnim medijima i svi su čekali šta će na to reći Italijan.

Prva prilika za to bila je prethodne noći kada je Siner pobijedio Zvereva 2:0 (6:4, 6:3) u meču grupne faze Završnog mastersa u Torinu, međutim na kraju ni riječ nismo čuli o tome.

Zašto Siner nije pričao o Đokoviću?

Izvor: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kratko i jasno - zato što ga niko nije pitao. Iako znamo koliko mediji vole da se bave ovakvim temama, čini se da kod Sinera to ide na pauzu i potpuno se ignoriše. Tako je Siner prošao bez "toplog zeca" kada je pao doping test i prošao bez prave kazne u krajnje sumnjivim okolnostima, a sada izgleda to medijima nije zanimljivo ni kada Đoković vrati u fokus.

Sinoć poslije meča, Siner je samo nekoliko minuta bio na konferenciji za novinare odgovorivši na dva pitanja - jedno o tome da li je kao dijete volio da igra u dvorani na tvrdoj podlozi, a drugo kako se priprema za mečeve sa teniserima protiv kojih dominira.

Takođe, niko iz njegovog stručnog štaba se nije oglašavao na ovu temu.

Šta je to Đoković rekao?

"Slušajte... Taj oblak će ga pratiti kao što će mene pratiti oblak 'kovida' do kraja karijere. To je bilo nešto tako veliko kada se dogodilo. Vremenom će da izblijedi, ali ne mislim da će nestati. Uvijek će postojati grupa ljudi koja će to uvijek izvlačiti", rekao je bez uvijanja Novak Đoković o Janiku Sineru.

"Znam ga od 13-14 godine. Njegov prvi ozbiljni trener u tim godinama bio je Rikardo Pjati, koji je i mene trenirao. I trenirao sam dosta u njegovoj akademiji u Italiji, pa sam dosta trenirao i igrao sparing sa Sinerom. Svidio mi se u tom periodu, bio je kao i ja mršav, visok, odrastao je u planini, skijajući... Veoma slična priča kao i moja. I uvijek je bio veoma pristojan i fin, tih. Imao je svoj svijet, nije previše mario za svjetla javnosti, samo se tružio da bude najbolji igrač"

"Svidio mi se taj mentalitet i bio sam šokiran kada se to dogodilo. Vjerujem da nije to uradio namerno. Međutim, način na koji je cijeli slučaj bio izveden, mislim da se pale crvene lampice zbog toga. Više njih", otvoreno je dodao Nole.

Kako je Siner prošao zbog dopinga?

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Janik Siner je dva puta bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu klostebol i to je primijećeno tokom marta 2024. godine. Čitav slučaj je zataškan i objavljeno je da je oslobođen krivice tek nekoliko mjeseci kasnije, kada je javnost uopšte i saznala da je nešto bilo problematično kod njega.

Sumnjivo je bilo što je propustio Olimpijske igre i potom je tek Sud za sportsku artibražu (CAS) u Lozani riješio da uzme stvar u svoje ruke i da se pozabavi ovim slučajem.

Na kraju, Siner se nagodio da tri mjeseca bude suspendovan - ali tako da ne propusti niti jedan grend slem. Kao što je dobro poznato, neki drugi teniseri koji su se našli u istoj situaciji poput njega znali su i po dvije godine da budu bez prilike da zaigraju, što govori da postoje dvostruki aršini u tenisu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!