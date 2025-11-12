Saša pokušao da pojede reket usred meča: Vidio šta je Siner uradio, pa napravio potez koji je postao viralan

Saša Zverev nije mogao da vjeruje kako Janik Siner igra i u jednom momentu je pokušao da pojede reket u bijesu

Izvor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Janik Siner završio je posao i obezbijedio prolaz u polufinale Završnog mastersa, dobio je Sašu Zvereva u drugom meču grupne faze - 6:4, 6:3. Imao je Nijemac svoje šanse, posebno u prvom setu kada je propustio dvije brejk prilike. U jednom momentu se toliko iznervirao da je pokušao da pojede reket.

Nije čak ni figurativan govor, zaista je to želio da uradi. Nije mogao da vjeruje da je Siner odservirao as na brejk lopti u petom gemu prvog seta. Nije znao šta više da uradi, pa je okrenuo reket i stavio ga u usta...

Očekivano, taj Sašin potez brzo je postao viralan na društvenim mrežama. Za razliku od Janika koji je obezbijedio prolaz, Zverev će igrati protiv Feliksa Ože-Alijasima u direktnom duelu za prolaz. Obojica su dobili Bena Šeltona, izgubili od Sinera i u direktnom duelu će odlučivati o tome ko ide dalje.