logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša pokušao da pojede reket usred meča: Vidio šta je Siner uradio, pa napravio potez koji je postao viralan

Saša pokušao da pojede reket usred meča: Vidio šta je Siner uradio, pa napravio potez koji je postao viralan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Saša Zverev nije mogao da vjeruje kako Janik Siner igra i u jednom momentu je pokušao da pojede reket u bijesu

Saša Zverev pokušao da pojede reket Izvor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Janik Siner završio je posao i obezbijedio prolaz u polufinale Završnog mastersa, dobio je Sašu Zvereva u drugom meču grupne faze - 6:4, 6:3. Imao je Nijemac svoje šanse, posebno u prvom setu kada je propustio dvije brejk prilike. U jednom momentu se toliko iznervirao da je pokušao da pojede reket.

Nije čak ni figurativan govor, zaista je to želio da uradi. Nije mogao da vjeruje da je Siner odservirao as na brejk lopti u petom gemu prvog seta. Nije znao šta više da uradi, pa je okrenuo reket i stavio ga u usta...

Očekivano, taj Sašin potez brzo je postao viralan na društvenim mrežama. Za razliku od Janika koji je obezbijedio prolaz, Zverev će igrati protiv Feliksa Ože-Alijasima u direktnom duelu za prolaz. Obojica su dobili Bena Šeltona, izgubili od Sinera i u direktnom duelu će odlučivati o tome ko ide dalje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Aleksandar Zverev Tenis Završni masters

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC