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Fudbalski savez BiH oglasio se o Džeki: Hvala ti, Edine!

Fudbalski savez BiH oglasio se o Džeki: Hvala ti, Edine!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Kapiten bh. selekcije objavio da završava reprezentativnu karijeru.

Fudbalski savez BiH oglasio se o Edinu Džeki Izvor: Mondo/Slaven Petković

Edin Džeko objavio je da će 2. oktobra, u utakmici protiv Švedske, posljednji put obući dres A reprezentacije BiH.

Selektor "zmajeva" Sergej Barbarez biranim riječima pričao je o kapitenu BiH, a na njegov najavljeni oproštaj osvrnuli su se i iz Fudbalskog saveza BiH.

"Gotovo dvije decenije Džeko je bio jedan od najvažnijih simbola bh. fudbala, jedan od predvodnika generacija koje su izborile plasman BiH na dva Svjetska prvenstva i kapiten uz kojeg su nastajali neki od najljepših trenutaka u istoriji naše reprezentacije.

Njegovi golovi, nastupi, odnos prema državnom dresu i neizmjerna želja s kojom je uvijek predstavljao BiH ostavili su neizbrisiv trag. Međutim, Edinovo mjesto u istoriji našeg fudbala ne određuju samo rekordi i brojke, nego i ponos koji je gotovo dvadeset godina donosio navijačima širom BiH i svijeta.

Utakmica sa Švedskom biće prilika da svi zajedno iskažemo zahvalnost jednom od najvećih fudbalera koje je naša zemlja ikada imala i da ga ispratimo onako kako zaslužuje – ispunjenih tribina i uz podršku njegovih vjernih navijača. Kapitenu, hvala za svaki nastup, svaki gol, svaku radost i svaki trenutak ponosa. Vidimo se 2. oktobra. Još jednom zajedno – za Edina, za Bosnu i Hercegovinu!", poručili su iz krovne kuće bh. fudbala.

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Tagovi

Edin Džeko zmajevi reprezentacija BiH Fudbalski savez BiH

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