Naučite "pravilo jedne površine" i više nikad nećete imati nered u domu: Trik koji ćete obožavati

Pravilo jedne površine jednostavan je trik za uredan dom. Saznajte kako da smanjite nered u kuhinji, hodniku, spavaćoj sobi i drugim prostorijama.

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Nered ima nezgodnu naviku da se neprimjetno gomila, naročito u malim prostorima gdje svaka površina ima dvije ili tri namjene. Jednog trenutka je noćni stočić potpuno čist i izgleda kao sa Instagrama, a već sljedećeg na njemu se nalaze nekoliko nepročitanih knjiga, računi, balzam za usne i više od jedne napola pune čaše vode.

Tu na scenu stupa takozvano „pravilo jedne površine“. Stručnjaci za organizaciju doma objašnjavaju kako ovo popularno pravilo funkcioniše, zašto može da pomogne u borbi protiv nereda i kako da ga primjenite u svakodnevnom životu bez previše razmišljanja.

Šta je „pravilo jedne površine“?

„Pravilo jedne površine“ zasniva se na tome da u svakoj prostoriji odredite jednu površinu koja će ostati bez nereda. „Površine su magnet za nered. Ljudska je priroda da stvari ostavljamo na otvorenim i lako dostupnim mjestima, a površine su obično na veoma zgodnoj visini da na njih odložimo sve - od šolje za kafu do gomile pošte ili velike torbe“, kaže Megan Kokijaro, sertifikovana profesionalna organizatorka i osnivačica organizacione službe Organized by Meg.

Prema njenom pristupu, svake večeri treba očistiti odabranu površinu, prebrisati je i vratiti samo ono što je zaista neophodno. Međutim, to nije jedini način da se primjeni „pravilo jedne površine“. Dok Kokijaro savjetuje da se u svakoj prostoriji odabere jedna površina koja će ostati prazna, drugi stručnjaci smatraju da je cilj da sve površine osim jedne budu potpuno čiste.

„Ideja je da samo jedna površina u prostoru ili sobi ima stvari na sebi, dok sve ostale radne i horizontalne površine ostaju prazne“, objašnjava Keti Or, sertifikovana KonMari konsultantkinja i suosnivačica The Uncluttered Life. Ovaj pristup zasniva se na smanjenju vizuelnog nereda bez potrebe da se izbaci veliki broj stvari, a pravilo se najčešće primjenjuje na kuhinjske radne površine, ormariće u kupatilu, komode ili noćne stočiće.

Dakle, možete da provedete nekoliko minuta uklanjajući nered sa jedne površine ili da odvojite malo više vremena kako biste sve što vam je potrebno smjestili na jednu površinu, dok ostale horizontalne površine ostanu potpuno prazne. U nekim prostorijama postoji samo jedna radna površina, pa je tada cilj da ona bude što jednostavnija i pažljivo organizovana. U svakom slučaju, „pravilo jedne površine“ može da stvori osjećaj reda i mira za samo nekoliko minuta.

Nered u kuhinji

Izvor: Shutterstock

Zašto ovo pravilo funkcioniše?

Na prvi pogled „pravilo jedne površine“ djeluje gotovo previše jednostavno da bi napravilo razliku. Ipak, može da bude veoma efikasno kada se površine raščišćavaju sa jasnom namjerom. „Ovo pravilo funkcioniše zato što nas primorava da donesemo odluku o stvarima koje obično ostavljamo, odnosno bacamo na određenu površinu“, kaže Kokijaro.

Ako nešto ne može da ostane na toj površini, moramo da se zapitamo: Gdje ovoj stvari pripada mjesto? Nakon toga možemo da je sklonimo tamo gdje zaista treba da bude. Čak i ako sve te stvari samo ubacite u fioku bez posebnog reda, vizuelni nered će se smanjiti, što može da učini prostor prijatnijim.

„Ovo je tehnika koju godinama koristim jer me previše stvari na radnim površinama previše stimuliše. Mnogi ljudi imaju isti problem“, kaže Or. Ona dodaje da ova praksa smanjuje vizuelnu buku i da se mozak osjeća mirnije kada su površine prazne, čak i ako na jednom mjestu ipak ima stvari.

Koja su ograničenja „pravila jedne površine“?

Na duže staze ovo pravilo neće imati isti efekat ako u domu ne postoje drugi sistemi za organizaciju stvari. Ako želite da određena površina uvijek bude prazna, svaka stvar koja se na njoj nalazi mora da ima svoje mjesto negdje drugdje - bilo u ormariću, garaži ili kanti za otpatke.

Ako takva mjesta ne postoje, stvari će se ponovo vraćati na površinu ili će završiti negdje gdje im nije mjesto. To kasnije može da oteža njihovo pronalaženje kada vam budu potrebne. Dakle, pravilo može da smanji vizuelni nered kratkoročno, ali samo po sebi ne rešava njegov uzrok.

Kod verzije pravila prema kojoj se sve površine osim jedne drže praznim, može se javiti još jedan problem – možda jednostavno imate više stvari nego što jedna površina može razumno da primi. Na primjer, ako radite za stolom, u prostoriji mogu da postoje različite površine koje moraju da imaju svoju namjenu, poput štampača ili horizontalnih fascikli.

Ponekad ovakav način organizacije jednostavno nije praktičan za svakodnevni život. Nekima može djelovati i previše ograničavajuće ako imaju mnogo stvari koje žele da drže izložene. Ipak, kada se na horizontalnim površinama nalazi znatno manje stvari, predmeti koje ste ostavili mogu više da dođu do izražaja.

Čišćenje staklenog stola

Izvor: fizkes/Shutterstock

Kako da primjenite „pravilo jedne površine“ u domu?

Primjena ovog pravila ne bi trebalo da zahtjeva mnogo vremena. Evo kako možete da ga koristite na mjestima u domu na kojima se nered najbrže gomila.

Kuhinjske radne površine

Kada želite da raščistite kuhinjske radne površine, korisno je da odredite zone sa jasnom namjenom. Or savjetuje da, na primjer, pored šporeta ostavite samo stvari koje koristite tokom kuvanja. To može da bude maslinovo ulje i sirće, mlinovi za so i biber i posuda za kuhinjski pribor.

Kućni aparati mogu da budu smješteni na policama u ostavi, osim onih koje svakodnevno koristite, poput aparata za kafu. Ako vam odgovara, možete da napravite i posebnu zonu za kafu, u kojoj će se nalaziti samo aparat za kafu, kapsule i šolje. Da bi izgledala urednije i promišljenije, ova grupa predmeta može da se složi na tacnu ili malu policu.

Održavanje podrazumjeva redovno brisanje površine, uklanjanje stvari koje su se nakupile i provjeru da li su na njoj ostali samo predmeti koji su zaista potrebni.

Kuhinjsko ostrvo

Kuhinjsko ostrvo može da bude jedna od najtežih površina za održavanje reda. Kokijaro kaže da je svoje veliko kuhinjsko ostrvo namjerno ostavila bez nereda iz nekoliko razloga: vidi se čim se uđe u kuću, porodica za njim svakodnevno jede, a na njemu se nalazi i sudopera.

Kako bi ostrvo ostalo prazno, dodala je široka kolica sa jedne strane. U njih se svake večeri odlažu tableti, uređaji, knjige i stvari potrebne djeci za domaće zadatke. Sličan sistem možete da napravite i uz pomoć velike fioke ili manjeg dijela radne površine na drugom mjestu u kuhinji.

Vidi opis Naučite "pravilo jedne površine" i više nikad nećete imati nered u domu: Trik koji ćete obožavati Kuhinjsko ostrvo od paleta Kuhinjsko ostrvo od paleta Kuhinjsko ostrvo od paleta Kuhinjsko ostrvo od paleta Kuhinjsko ostrvo od paleta Kuhinjsko ostrvo od paleta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Youtube/ Inna Frame Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Inna Frame Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Inna Frame Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printskrin/ Youtube/ Inna Frame Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Inna Frame Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printskrin/ Youtube/ Inna Frame Br. slika: 6 6 / 6 AD

Hodnik i prostor kod ulaznih vrata

U hodniku Or uklanja sve sa stola, a zatim koristi malu tacnu za poštu, ključeve i naočare za sunce. Na taj način nered ostaje ograničen na jednu površinu. Još jedna prednost ovog sistema je što, kada dođe vreme za sređivanje, samo jedna površina zahtjeva vašu pažnju.

Grupisanje predmeta na tacni pomaže i da ih mozak doživljava kao jednu organizovanu celinu, a ne kao više različitih izvora nereda.

Noćni stočić

Kada sređujete noćni stočić, ostavite samo ono što vam je potrebno, poput lampe, knjige, biljke i jednog ukrasnog predmeta. Tu može da se nalazi i stanica za punjenje telefona tokom noći.

Sve ostalo trebalo bi da ima svoje određeno mjesto van površine noćnog stočića kako se nered ne bi ponovo gomilao.

Izvor: Shutterstock

Tri pravila za svaku površinu

Prema Or, svaka površina koju sređujete treba da ispuni tri cilja:

Ograničavanje - stvari stavite na tacnu, u određenu zonu ili dio površine.

Funkcionalnost - ostavite samo ono što zaista ima smisla da bude tu.

Vizuelni predah - ostavite dovoljno praznog prostora da površina ne izgleda zatrpano.

Kada raščistite jednu površinu, odmaknite se i pogledajte razliku. Upravo taj osjećaj reda može da bude dovoljna motivacija da nastavite da održavate prostor urednim.

(Mondo)