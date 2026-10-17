Kako da podesite inverter klimu da troši manje struje: Caka je u ovim podešavanjima

Inverter klima može da greje dobro i ekonomično, ako poštujete nekoliko osnovnih pravila i ako je podesite optimalno.

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Kada stignu hladniji dani, mnogi traže način da zagriju dom, a da pritom ne dobiju previsok račun za struju. Inverter klima može da bude ekonomično rješenje za grijanje, ali njena potrošnja zavisi i od načina korišćenja. Nekoliko jednostavnih podešavanja može da pomogne da uređaj radi efikasnije i održava prijatnu temperaturu u prostoriji.

Za razliku od običnih električnih grijalica, inverter klima funkcioniše po principu toplotne pumpe, odnosno prenosi toplotu iz spoljašnjeg vazduha u prostoriju. Zbog toga može da isporuči više toplotne energije nego što potroši električne. Ipak, na konačan račun utiču spoljna temperatura, izolacija doma, veličina prostorije i karakteristike samog uređaja.

Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju ako se tokom zime grijete inverter klimom:

1. Podesite temperaturu između 19 i 21 stepen

Jedan od najjednostavnijih načina da kontrolišete potrošnju jeste da ne podešavate temperaturu na daljinskom upravljaču previsoko. Raspon od 19 do 21 stepen mnogima može da bude sasvim dovoljan za prijatan boravak u prostoriji.

Podešavanje na 25 ili 26 stepeni neće nužno zagrijati sobu mnogo brže, ali može da navede uređaj da duže radi kako bi dostigao zadatu temperaturu. Zato je bolje da izaberete vrijednost koja vam odgovara i održavate je, umjesto da stalno mijenjate podešavanja.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

2. Ne isključujte klimu automatski pri svakom izlasku iz sobe

Inverter klima prilagođava snagu rada potrebama prostora, pa u određenim uslovima može biti ekonomičnije da tokom kraćih odsustava samo smanjite temperaturu nego da uređaj potpuno isključite. Kada se prostorija ohladi, klima mora ponovo da je zagrije, što može zahtijevati dodatnu energiju. Ipak, ne postoji pravilo koje važi za sve situacije. Ako ste odsutni veći dio dana ili više dana, održavanje visoke temperature u praznom domu može biti nepotrebno trošenje struje.

Tokom noći ili kraćih izlazaka možete da isprobate snižavanje zadate temperature za nekoliko stepeni i pratite kako se to odražava na potrošnju.

3. Ostavite ventilator na automatskom režimu

Automatski režim ventilatora omogućava klimi da sama prilagođava protok vazduha trenutnim potrebama. To je dobar početni izbor za ravnomerno zagrijavanje prostorije. Ako je brzina ventilatora stalno previsoka, strujanje vazduha može biti neprijatno, dok preslab protok može otežati raspoređivanje toplote. Automatsko podešavanje pomaže uređaju da prilagodi rad, bez potrebe da stalno mijenjate brzinu ručno.

klima uredjaj

Izvor: Shutterstock

4. Usmjerite topao vazduh prema podu

Pošto je unutrašnja jedinica klime najčešće postavljena visoko na zidu, tokom sezone grijanja korisno je usmjeriti krilca nadole. Topao vazduh se prirodno podiže, pa ovakav položaj može da doprinese boljoj raspodeli toplote u prostoriji. Obratite pažnju i na raspored namještaja. Ako ormar ili drugi veliki komadi blokiraju protok vazduha, klima će teže zagrijavati čitavu prostoriju.

5. Redovno čistite filtere

Prašina i nečistoće na filterima mogu da ometaju protok vazduha i smanje efikasnost uređaja. Zbog toga klima može duže da radi kako bi dostigla željenu temperaturu, prenosi City magazine.Tokom intenzivnog korišćenja filtere je dobro proveravati i čistiti približno na svake dvije nedjelje, odnosno prema uputstvu proizvođača i uslovima u prostoriji. Prije čišćenja isključite uređaj, a oprane filtere potpuno osušite pre vraćanja.

Ne zaboravite ni spoljnu jedinicu. Lišće, prljavština i drugi predmeti ne bi trebalo da blokiraju protok vazduha oko nje. Povremeno odmrzavanje spoljne jedinice tokom zime uobičajen je dio rada uređaja.

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Vidi opis Kako da podesite inverter klimu da troši manje struje: Caka je u ovim podešavanjima mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata mali stan od 40 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 1 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 2 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 3 / 24 AD Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 4 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 5 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 6 / 24 AD Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 7 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 8 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 9 / 24 AD Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 10 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 11 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 12 / 24 AD Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 13 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 14 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 15 / 24 AD Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 16 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 17 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 18 / 24 AD Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 19 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 20 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 21 / 24 AD Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 22 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 23 / 24 Izvor: Youtube / Davidignaz Br. slika: 24 24 / 24 AD

6. Zatvarajte vrata i prozore

Ako klima zagrijava dnevnu sobu, a vrata ostanu otvorena, dio toplote odlaziće u hodnik i druge prostorije. Uređaj će tako pokušavati da zagrije veći prostor, što može povećati potrošnju i otežati održavanje željene temperature. Zatvorite prozore, sprečite promaju i vodite računa da kapacitet klime odgovara prostoriji koju zagrijavate. Jedan uređaj nije nužno dovoljan da efikasno zagrije čitav stan, naročito ako je prostor veliki ili slabo izolovan.

7. Ne podešavajte temperaturu na 30 stepeni da biste brže zagrijali prostoriju

Kada uđete u hladan dom, možda ćete poželjeti da podesite klimu na 28 ili 30 stepeni kako bi što prije zagrijala prostor. Međutim, tako nećete nužno ubrzati zagrijavanje. Inverter klima već može da radi većom snagom kada je razlika između trenutne i zadate temperature velika. Ako zadate veoma visoku temperaturu, samo ćete postaviti viši cilj koji uređaj treba da dostigne, što može dovesti do pregrijvanja prostorije i veće potrošnje.

Umjesto toga, podesite temperaturu koja vam odgovara. Ako klima ima tajmer ili ekonomični režim rada, možete ih isprobati i provjeriti da li vam takav način korišćenja odgovara.