Dizajnerka Marina Đurđević otkriva tajne pariskog šarma – evo zašto neki prostori nikada ne izlaze iz mode!
Dok se trendovi uređenja stana menjaju iz sezone u sezonu, pariska elegancija ostaje večni simbol prefinjenosti i stila.
Kako najlakše postići taj bezvremenski izgled u sopstvenom domu, otkriva nam dizajnerka enterijera i stručna saradnica magazina Lepa&Srećna, Marina Đurđević.
Zidne lajsne – salonska dubina i estetika
Lajsne nisu samo puki ukras na zidu; one su vizuelni alat koji prostor čini višim ili širim. Daju mu autentičnu salonsku dubinu i stvaraju čarobne igre svjetlosti i sjenke tokom čitavog dana.
Tekstura plemenitih materijala
Prirodni mermer unosi dozu diskretnog, prefinjenog luksuza, dok drvo daje prostoru karakterističnu težinu, stabilnost i onaj nepogrešivi osjećaj istorije.Izvor: AI info / Lepa&Srećna
Magija svjetlosti i ogledala
Trik koji Parižani obožavaju jeste veliko ogledalo postavljeno direktno naspram prozora. Ono ne samo da vizuelno duplira prostor, već reflektuje i akumulira prirodnu svjetlost tokom cijelog dana.
Spoj „nespojivog“
Bezvremenski interijer nastaje tek kada se odvažite na kontrast. U klasičan, bogato ukrašen prostor postavite ultramoderan komad namještaja ili autentični starinski predmet koji nosi sopstvenu priču. Upravo u tom spoju leži tajna moderne pariske elegancije.
U galeriji pogledajte mali stan u Parizu od 42 kvadrata.
Kako da uredite stan u duhu pariske elegancije? Dizajnerka daje 4 odlična savjeta