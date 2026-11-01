Kako da uredite stan u duhu pariske elegancije? Dizajnerka daje 4 odlična savjeta

Dizajnerka Marina Đurđević otkriva tajne pariskog šarma – evo zašto neki prostori nikada ne izlaze iz mode!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Dok se trendovi uređenja stana menjaju iz sezone u sezonu, pariska elegancija ostaje večni simbol prefinjenosti i stila.

Kako najlakše postići taj bezvremenski izgled u sopstvenom domu, otkriva nam dizajnerka enterijera i stručna saradnica magazina Lepa&Srećna, Marina Đurđević.

Zidne lajsne – salonska dubina i estetika

Lajsne nisu samo puki ukras na zidu; one su vizuelni alat koji prostor čini višim ili širim. Daju mu autentičnu salonsku dubinu i stvaraju čarobne igre svjetlosti i sjenke tokom čitavog dana.

moderan stan lajsne na zidu

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Tekstura plemenitih materijala

Prirodni mermer unosi dozu diskretnog, prefinjenog luksuza, dok drvo daje prostoru karakterističnu težinu, stabilnost i onaj nepogrešivi osjećaj istorije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Magija svjetlosti i ogledala

Trik koji Parižani obožavaju jeste veliko ogledalo postavljeno direktno naspram prozora. Ono ne samo da vizuelno duplira prostor, već reflektuje i akumulira prirodnu svjetlost tokom cijelog dana.

stan u parizu

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Spoj „nespojivog“

Bezvremenski interijer nastaje tek kada se odvažite na kontrast. U klasičan, bogato ukrašen prostor postavite ultramoderan komad namještaja ili autentični starinski predmet koji nosi sopstvenu priču. Upravo u tom spoju leži tajna moderne pariske elegancije.

U galeriji pogledajte mali stan u Parizu od 42 kvadrata.