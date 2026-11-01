Jedan detalj na plafonu čini da stan izgleda skuplje: Za malo para dom će izgledati elegantnije

Plafon može da promijeni izgled cijelog stana , a jedan detalj daje efekat luskuza.

Izvor: Shutterstock

Ako želite da osvježite enterijer i učinite da stan izgleda elegantnije, a da pritom ne potrošite mnogo novca, obratite pažnju na plafonske lajsne. Ovaj naizgled sitan detalj vraća se u modu i sve češće se koristi u modernim enterijerima, jer prostoru daje prefinjen izgled bez velikih ulaganja.

Plafonske lajsne postavljaju se na spoj zida i plafona, gdje stvaraju uredan prelaz i vizuelno zaokružuju prostoriju. Mogu da budu jednostavne i diskretne, ali i ukrašene, u zavisnosti od stila koji želite da postignete. Bijele lajsne posebno lijepo izgledaju uz svijetle zidove, dok se modeli sa izraženijim profilom mogu uklopiti u klasično uređene stanove.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju lajsne na plafonu i kakav efekat daju:

Njihova prednost je u tome što ne zahtijevaju velike građevinske radove, a mogu značajno da promijene utisak koji prostor ostavlja. U zavisnosti od materijala i načina postavljanja, neke lajsne mogu se montirati relativno jednostavno, pa su pogodne i za manje renoviranje.

Za moderan izgled birajte tanke, ravne lajsne koje neće preopteretiti prostor. U većim sobama sa visokim plafonima mogu se koristiti i širi modeli, dok je u manjim prostorijama bolje izbjegavati previše masivne ukrase.

Poseban efekat postiže se kada se plafonske lajsne kombinuju sa diskretnom LED rasvjetom. Skriveno svjetlo može da stvori prijatnu atmosferu i naglasi liniju plafona, a da pritom ne dominira prostorijom.

Ipak, važno je da dimenzije lajsni odgovaraju veličini sobe i visini plafona. Previše raskošni modeli u malom stanu mogu da djeluju napadno, dok jednostavan dizajn često daje upravo onaj sofisticirani efekat koji želite.

Ako vam je cilj da stan izgleda sređenije i elegantnije bez skupog renoviranja, plafonske lajsne mogu biti jednostavan detalj koji pravi veliku razliku.