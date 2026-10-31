Kako pravilno izabrati prekrivače, jastuke i zavjese i uklopiti ih sa sofom, ugaonom garniturom ili drugim namještajem?
Slojevi tekstila su onaj presudan korak koji stan pretvara iz običnog namještenog enterijera u pravi dom, uređen s ukusom.
Kada u enterijer unesemo različite tekstile, ne dobijamo samo vizuelnu dubinu, već i fizičku udobnost koja neutrališe hladnoću drveta, stakla ili metala. Umjetnost leži u promišljenom kombinovanju tonova i tekstura koje međusobno imaju zanimljiv odnos i ostavljaju kreativan utisak, umjesto da se utapaju u jednoličnu cjelinu.
Uzmimo za primjer savršenu paletu koja spaja eleganciju i toplinu: krem sofa ili ugaona garnitura može da služi kao neutralna baza, oplemenjena jastucima i prekrivačem u tamnoj espreso braon boji, dok čitavu scenu uokviruju zavjese ili zidne obloge u plavosivoj nijansi. Ova kombinacija počiva na snažnom, ali odmjerenom kontrastu.
Svijetla, meka osnova kauča smiruje prostor, tamni čokoladni tonovi donose prijeko potrebnu težinu, dok hladniji plavosivi tonovi u pozadini unose ravnotežu i sprečavaju da prostor djeluje previše monotono ili zagušeno.
Kada birate tkanine, vodite računa o tome da one prate paletu boja, ali da se razlikuju po strukturi i težini. Prozračne zavjese ili teže draperije naglašavaju vertikalnu dimenziju zida, dok tepisi i prostirke zaokružuju podlogu. Krajnji cilj nije uređenje stana koji djeluje nedodirljivo kao iz kataloga, već ambijenta koji je prijatan za svakodnevni boravak.
U galeriji pogledajte ideje za moderne garniture za dnevnu sobu.
Kako da izaberete prekrivače, jastuke i zavjese? Tajna uređenja stana koju dizajneri čuvaju samo za sebe
zakrivljena ugaona garnitura ili kauč
zakrivljena ugaona garnitura ili kauč
zakrivljena ugaona garnitura ili kauč
zakrivljena ugaona garnitura ili kauč
zakrivljena ugaona garnitura ili kauč