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Kako da izaberete prekrivače, jastuke i zavjese? Tajna uređenja stana koju dizajneri čuvaju samo za sebe

Kako da izaberete prekrivače, jastuke i zavjese? Tajna uređenja stana koju dizajneri čuvaju samo za sebe

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Kako pravilno izabrati prekrivače, jastuke i zavjese i uklopiti ih sa sofom, ugaonom garniturom ili drugim namještajem?

Slojevito uređenje enterijera tekstilom: Pravila za topliji i luksuzniji dom Izvor: Shutterstock

Slojevi tekstila su onaj presudan korak koji stan pretvara iz običnog namještenog enterijera u pravi dom, uređen s ukusom.

Kada u enterijer unesemo različite tekstile, ne dobijamo samo vizuelnu dubinu, već i fizičku udobnost koja neutrališe hladnoću drveta, stakla ili metala. Umjetnost leži u promišljenom kombinovanju tonova i tekstura koje međusobno imaju zanimljiv odnos i ostavljaju kreativan utisak, umjesto da se utapaju u jednoličnu cjelinu.

Uzmimo za primjer savršenu paletu koja spaja eleganciju i toplinu: krem sofa ili ugaona garnitura može da služi kao neutralna baza, oplemenjena jastucima i prekrivačem u tamnoj espreso braon boji, dok čitavu scenu uokviruju zavjese ili zidne obloge u plavosivoj nijansi. Ova kombinacija počiva na snažnom, ali odmjerenom kontrastu.

Svijetla, meka osnova kauča smiruje prostor, tamni čokoladni tonovi donose prijeko potrebnu težinu, dok hladniji plavosivi tonovi u pozadini unose ravnotežu i sprečavaju da prostor djeluje previše monotono ili zagušeno.

Kada birate tkanine, vodite računa o tome da one prate paletu boja, ali da se razlikuju po strukturi i težini. Prozračne zavjese ili teže draperije naglašavaju vertikalnu dimenziju zida, dok tepisi i prostirke zaokružuju podlogu. Krajnji cilj nije uređenje stana koji djeluje nedodirljivo kao iz kataloga, već ambijenta koji je prijatan za svakodnevni boravak.

U galeriji pogledajte ideje za moderne garniture za dnevnu sobu.

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Tagovi

stan uređenje doma dizajn enterijera

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