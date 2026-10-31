Zaboravite na kadu i klasičan tuš, ovo sad svi biraju: Kabina koja se lako čisti i super je za malo kupatilo

Walk-in tuš kabine osvajaju kupatila! Zbog ovih prednosti sve više ljudi izbacuje klasičan tuš i kadu...

Izvor: Shutterstock, Maksym Prykhodnyuk

Ugradne tuš-kabine sa masivnim vratima i klasične kade više nisu popularne u kupatilima.

Novi trend je da se ugrađuju walk-in kabine za tuširanje, a osim što su praktične za sve, lijepo izgledaju i lako se čiste.

Klasične tuš-kabine sa visokim kadama polako odlaze u prošlost, a njihovo mjesto zauzimaju moderna rješenja koja kupatilo čine prostranijim, elegantnijim i praktičnijim.

Jedan od najvećih trendova posljednjih godina su walk-in tuš-kabine, otvoreni tuševi bez klasične kade, sa jednostavnom staklenom pregradom koja prostoru daje luksuzan i minimalistički izgled.

Ovakva rješenja nisu popularna samo zbog estetike. Sve više ljudi ih bira jer se lakše održavaju, pružaju veću udobnost i mogu značajno da promijene izgled čak i malog kupatila.

Šta je walk-in tuš i zašto je postao toliko tražen?

Walk-in tuš predstavlja prostor za tuširanje koji nema klasičnu tuš-kadu ni visoki prag za ulazak. Umjesto toga, pod kupatila se ravno nastavlja u zonu tuša, dok zaštitu od prskanja najčešće pruža jedno veliko stakleno krilo.

Upravo ta jednostavnost čini ga toliko privlačnim. Kupatilo izgleda otvorenije, svjetlije i modernije, a uklanja se veliki broj spojeva i uglova u kojima se često skupljaju kamenac i nečistoće.

Posebno je praktičan za mala kupatila, ali i za domove u kojima žive djeca, starije osobe ili ljudi kojima je važan lakši pristup bez prepreka.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju walk-in tuš kabine!

Prednosti tuša bez kade koje mijenjaju izgled kupatila

Najveća prednost ovog rješenja jeste spoj funkcionalnosti i dizajna. Bez glomazne tuš-kade i zatvorenih kabina, prostor dobija čistije linije i djeluje veće nego što zaista jeste.

Najvažnije prednosti walk-in tuša:

Ulazak bez praga – pruža veću sigurnost i udobnost pri korišćenju.

Jednostavnije čišćenje – manje spojeva i teško dostupnih mjesta znači manje nakupljanja kamenca i prljavštine.

Elegantno uklapanje sa podom – omogućava skladan i moderan izgled cijelog kupatila.

Više prostora za kretanje – nema ograničenja koja nameću klasične tuš-kade.

Bolja higijena – smanjuje se mogućnost pojave buđi i gljivica zbog zadržavanja vlage.

Najvažniji dio je dobar odvod

Kod kupatila bez tuš-kade posebnu pažnju treba posvetiti odvodu. Linijski odvod je jedno od najpopularnijih rješenja jer se gotovo ne primjećuje, a omogućava brzo oticanje vode.

Prilikom planiranja potrebno je voditi računa o nagibu poda, kvalitetnoj hidroizolaciji i pravilnom položaju odvoda. Loša ugradnja može dovesti do zadržavanja vode, curenja i problema sa vlagom.

Važno je izabrati odvod koji odgovara veličini tuš-prostora i jačini mlaza vode, posebno ako se ugrađuje veliki „kišni“ tuš.

Greške koje treba izbjeći prilikom ugradnje

Iako walk-in tuš djeluje jednostavno, njegova izrada zahtijeva precizno planiranje. Najčešći problemi nastaju kada se zanemare tehnički detalji. Premali nagib poda može spriječiti pravilno oticanje vode, dok loša hidroizolacija može izazvati curenje i oštećenja. Takođe, prekratko staklo ne pruža dovoljnu zaštitu od prskanja, pa kupatilo može brzo postati mokro.

Zato je kod ovog tipa tuša kvalitetna ugradnja jednako važna kao i izbor pločica, slavina i detalja. Crne slavine i skrivene instalacije novi su hit.

Moderni trendovi u uređenju kupatila sve više se okreću minimalizmu. Ugradne slavine, kod kojih su cijevi skrivene u zidu, daju prostoru uredniji i luksuzniji izgled.

Posebno su popularne crne mat slavine koje se odlično kombinuju sa svijetlim pločicama, prirodnim kamenom i detaljima od drveta.

Ipak, klasične zidne slavine i dalje ostaju izbor mnogih jer su jednostavnije za postavljanje i eventualnu zamjenu.

Walk-in tuš – trend koji ne prolazi

Otvoreni tuševi više nisu samo prolazni trend u dizajnu enterijera. Oni predstavljaju način da kupatilo postane udobniji, funkcionalniji i vizuelno privlačniji prostor.

Zbog kombinacije praktičnosti, lakog održavanja i modernog izgleda, walk-in tuš-kabine postale su jedno od najtraženijih rješenja za savremena kupatila.