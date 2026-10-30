Mali stan od 42 kvadrata sa terasom: Luksuzne boje i detalji u praktično organizovanom dnevnom boravku

Mali stan od 42 kvadrata sa terasom nudi savršenu kombinaciju luksuznih boja i praktičnih rješenja za uređenje dnevnog boravka.

Izvor: Youtube / Homeworthy

Mali stan od 42 kvadrata predstavlja savršen spoj urbane elegancije, topline i izuzetno promišljenih rješenja za uređenje malog prostora.

Bez obzira na skromniju kvadraturu, enterijer odiše prozračnošću, šarmom i slojevitim dizajnom zahvaljujući kojem je svaki kutak maksimalno iskorišćen i estetski privlačan.

Centralni dio stana osmišljen je tako da spaja zonu za odmor i dnevni boravak u jedinstvenu, skladnu cjelinu.

Krevet izgleda toliko luksuzno da prosto ukrašava sobu – on je bijelim tonovima, a teksture su slojevito kombinovane– od debelih jorgana i lanenih jastučnica do dekorativnih jastuka sa diskretnim uzorcima koji razbijaju jednoličnost. Iznad kreveta nalaze se pažljivo odabrani radovi koji se lako mijenjaju u zavisnosti od sezone.

U dnevnom boravku dominira udobna dvosjed sofa sa bijelom perivom navlakom, ukrašena šarenim jastucima koji unose dozu boje i savršeno se uklapaju sa toplim tonovima izloženog zida.

mali stan od 45 kvadrata sa terasom

Izvor: Youtube / Homeworthy

Čitavom dužinom stana prostire se autentični, originalni zid od ogoljene cigle. Njegova rustična tekstura unosi toplinu, daje karakter i vizuelnu dubinu prostoru.

U malom stanu, važnu ulogu uvijek ima višenamenski namještaj: stočić u dnevnoj sobi je, zapravo, klupa koja po potrebi služi kao dodatno sjedište za goste ili oslonac za noge.

Kuhinja je mala, ali izuzetno funkcionalna. Kuhinjsko ostrvo u visini radne ploče služi kao glavno mjesto za obroke, ali istovremeno obezbjeđuje preko potrebnu dodatnu površinu za pripremu hrane i dodatne elemente za odlaganje.

mali stan od 45 kvadrata sa terasom

Izvor: Youtube / Homeworthy

Tamni kuhinjski elementi i crne radne ploče osveženi su pametnim osvjetljenjem ispod ormarića, ukrasnom plavom zidnom tablom za kačenje pribora u boji bakra i srebra, kao i perivom vinil prostirkom na podu umesto klasičnog tepiha.

U jednom uglu je elegantan radni sto koji se podiže da bi moglo da se piše i u stojećem položaju. Strateški postavljena ogledala reflektuju prirodno svjetlo, čineći da cijeli prostor djeluje znatno veće i svjetlije. Kamin nije u funkciji, tako da je u donjem dijelu pletena korpa za odlaganje knjiga, dok su na polici razne dekoracije. Visok plafon omogućava da se na galeriji odlažu sezonska garderoba, pribor za hobije i stvari koje nisu svakodnevno potrebne.

Najveći adut ovog stana jeste balkon koji gleda na mirniju stranu ulice. Ispunjen bujnim biljem, sezonskim cvijećem poput hibiskusa i hrizantema i svježim začinskim biljem poput timijana i origana, ovaj prostor predstavlja pravo malo urbano utočište stvoreno za uživanje uz kafu na svježem vazduhu. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

Vidi opis Mali stan od 42 kvadrata sa terasom: Luksuzne boje i detalji u praktično organizovanom dnevnom boravku mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom mali stan od 45 kvadrata sa terasom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Youtube / Homeworthy Br. slika: 26 26 / 26

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