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Mali stan od 42 kvadrata sa terasom: Luksuzne boje i detalji u praktično organizovanom dnevnom boravku

Mali stan od 42 kvadrata sa terasom: Luksuzne boje i detalji u praktično organizovanom dnevnom boravku

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Mali stan od 42 kvadrata sa terasom nudi savršenu kombinaciju luksuznih boja i praktičnih rješenja za uređenje dnevnog boravka.

Kako urediti mali stan od 42 kvadrata sa terasom: Izvor: Youtube / Homeworthy

Mali stan od 42 kvadrata predstavlja savršen spoj urbane elegancije, topline i izuzetno promišljenih rješenja za uređenje malog prostora.

Bez obzira na skromniju kvadraturu, enterijer odiše prozračnošću, šarmom i slojevitim dizajnom zahvaljujući kojem je svaki kutak maksimalno iskorišćen i estetski privlačan.

Centralni dio stana osmišljen je tako da spaja zonu za odmor i dnevni boravak u jedinstvenu, skladnu cjelinu.

Krevet izgleda toliko luksuzno da prosto ukrašava sobu – on je bijelim tonovima, a teksture su slojevito kombinovane– od debelih jorgana i lanenih jastučnica do dekorativnih jastuka sa diskretnim uzorcima koji razbijaju jednoličnost. Iznad kreveta nalaze se pažljivo odabrani radovi koji se lako mijenjaju u zavisnosti od sezone.

U dnevnom boravku dominira udobna dvosjed sofa sa bijelom perivom navlakom, ukrašena šarenim jastucima koji unose dozu boje i savršeno se uklapaju sa toplim tonovima izloženog zida.

mali stan od 45 kvadrata sa terasom
Izvor: Youtube / Homeworthy

Čitavom dužinom stana prostire se autentični, originalni zid od ogoljene cigle. Njegova rustična tekstura unosi toplinu, daje karakter i vizuelnu dubinu prostoru.

U malom stanu, važnu ulogu uvijek ima višenamenski namještaj: stočić u dnevnoj sobi je, zapravo, klupa koja po potrebi služi kao dodatno sjedište za goste ili oslonac za noge.

Kuhinja je mala, ali izuzetno funkcionalna. Kuhinjsko ostrvo u visini radne ploče služi kao glavno mjesto za obroke, ali istovremeno obezbjeđuje preko potrebnu dodatnu površinu za pripremu hrane i dodatne elemente za odlaganje.

mali stan od 45 kvadrata sa terasom
Izvor: Youtube / Homeworthy

Tamni kuhinjski elementi i crne radne ploče osveženi su pametnim osvjetljenjem ispod ormarića, ukrasnom plavom zidnom tablom za kačenje pribora u boji bakra i srebra, kao i perivom vinil prostirkom na podu umesto klasičnog tepiha.

U jednom uglu je elegantan radni sto koji se podiže da bi moglo da se piše i u stojećem položaju. Strateški postavljena ogledala reflektuju prirodno svjetlo, čineći da cijeli prostor djeluje znatno veće i svjetlije. Kamin nije u funkciji, tako da je u donjem dijelu pletena korpa za odlaganje knjiga, dok su na polici razne dekoracije. Visok plafon omogućava da se na galeriji odlažu sezonska garderoba, pribor za hobije i stvari koje nisu svakodnevno potrebne.

Najveći adut ovog stana jeste balkon koji gleda na mirniju stranu ulice. Ispunjen bujnim biljem, sezonskim cvijećem poput hibiskusa i hrizantema i svježim začinskim biljem poput timijana i origana, ovaj prostor predstavlja pravo malo urbano utočište stvoreno za uživanje uz kafu na svježem vazduhu. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

 (Mondo)

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