Zaboravite klasične sunđere, ovo je sada hit: Traje mnogo duže, ne skuplja mirise i ne raspada se brzo

Klasični kuhinjski sunđeri dobijaju zamJenu - ovaj praktičan dodatak lakše se ispira i brže suši, ne skuplja mirise i ne raspadne se poslIJe nekoliko pranja kao klasičan sunđer!

Izvor: Shutterstock

Kuhinjski sunđer jedan je od onih predmeta koje koristimo svakodnevno, a o kojima rijetko razmišljamo dok ne počnu da šire neprijatan miris. U njegovoj poroznoj strukturi mogu da se zadržavaju voda, masnoća i ostaci hrane, zbog čega je važno redovno ga mijenjati i pravilno održavati.

Ipak, postoji alternativa koja privlači sve više pažnje. Umjesto klasičnog pjenastog sunđera, za pranje sudova može da se koristi mrežica sa čvorićima, koja se lako ispira i ne zadržava toliko vode kao debeli sunđeri. Jednostavna je za upotrebu, a uz pravilno održavanje može da bude praktičan dodatak svakodnevnoj rutini u kuhinji.

Šta je mrežica za pranje sudova i kako se koristi?

Ovaj kuhinjski dodatak napravljen je od mrežastog materijala sa sitnim čvorićima koji pomažu u uklanjanju ostataka hrane i nečistoća sa tanjira, šolja i pribora za jelo. Na mrežicu se nanese malo deterdženta, a zatim se posuđe opere kao i uobičajeno.

Njena prednost je u tome što nema debelo sunđerasto jezgro u kojem se zadržava veća količina vode. Poslije pranja dovoljno je dobro je isprati, ocijediti i okačiti da se osuši.

Mrežica može biti korisna i kod pranja masnog posuđa. Prije nego što počnete da perete tiganj, višak ulja uklonite papirnim ubrusom i bacite ga u smeće. Tako ćete smanjiti količinu masnoće koja dospIijva u sudoperu, ali i olakšati pranje.

Nije pogodna za baš svako posuđe

Iako može dobro da posluži u svakodnevnom pranju, mrežica nije univerzalno rješenje za sve površine. Posebno treba biti oprezan sa posuđem koje ima neljepljivi premaz, kao i sa poliranim metalom i drugim osjetljivim materijalima.

Izvor: Ai Info/Stvar ukusa

Prije upotrebe provjerite uputstvo proizvođača i izbjegavajte snažno trljanje ako postoji mogućnost da se površina ošteti, prenosi Žena. Za tvrdokorne i zagorjele naslage možda će biti potrebno duže potapanje ili sredstvo namijenjeno njihovom uklanjanju.

Kako pravilno održavati mrežicu?

Da bi ovaj dodatak što duže ostao upotrebljiv, važno je da ga ne ostavljate mokrog na dnu sudopere. Nakon svake upotrebe dobro ga isperite i okačite na mjesto na kojem može da se osuši.

Dobro je i da koristite odvojene mrežice za pranje posuđa i čišćenje sudopere, a posebnu za kupatilo. Ako proizvođač dozvoljava mašinsko pranje, povremeno je operite prema njegovim uputstvima.

Imajte na umu da ni mrežica nije otporna na bakterije i da brzo sušenje samo po sebi ne garantuje higijensku ispravnost. Ako se pocijepa, deformiše ili zadrži neprijatan miris uprkos pranju, vrijeme je da je zamijenite.

(Stvar ukusa/Mondo)