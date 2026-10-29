5 stvari koje ne treba da držite na prozorskoj dasci: Ovo donosi više štete nego što možete da zamislite

Mnogima je lakše ovdje da odlože stvari ili smatraju da je dekorativno, ali stručnjaci upozoravaju da ovo treba da sklonite sa prozorske daske!

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Čim temperature padnu, a grijanje počne da radi punom parom, na prozorima se često pojavljuje vlaga i kapljice vode koje se slivaju niz staklo i zadržavaju na prozorskoj dasci. Kondenzacija nastaje kada topao i vlažan vazduh dođe u dodir sa hladnim staklom, a osim što ostavlja mokre tragove, može da ošteti predmete i podstakne razvoj buđi.

Zato je važno da sa prozorske daske sklonite nekoliko stvari koje mnogi svakodnevno drže na tom mjestu.

1. Fotografije i ramovi za slike

Porodične fotografije imaju posebnu sentimentalnu vrijednost, ali njihovo mjesto nije tik uz prozor na kojem se stalno skuplja vlaga. Vremenom, vlaga može da prodre u ram, ošteti fotografiju i izazove njeno talasanje ili deformaciju. Ako se voda zadržava ispod rama, povećava se i rizik od pojave buđi. Fotografije zato premjestite na suvlje mjesto, dalje od kondenzacije.

2. Sobne biljke

Saksije na prozorskoj dasci mnogima su omiljeni ukras, jer biljke tako dobijaju dovoljno svetlosti. Međutim, prekomerna vlaga i slabo isparavanje vode iz zemlje mogu da doprinesu truljenju korena, naročito ako biljku često zalivate. Listovi koji dodiruju hladno staklo takođe mogu da budu oštećeni, a vlažno okruženje pogoduje pojavi sitnih mušica oko biljaka. Saksije pomjerite malo dalje od prozora, na mjesto sa odgovarajućom količinom svjetlosti.

3. Knjige

Ako knjige držite na prozorskoj dasci, provjerite da li su izložene kapljicama vode ili vlazi iz vazduha. Papir upija vlagu, zbog čega stranice mogu da se talasaju i deformišu. Ako se takvi uslovi nastave, mogu da se pojave buđ i neprijatan miris ustajalosti. Knjige je najbolje čuvati na suvom i prohladnom mjestu, zaštićenom od direktne sunčeve svjetlosti.

4. Različite sitnice i ukrasi

Sve što držite na prozorskoj dasci može da bude izloženo vlazi, ali problem nije samo u mogućem oštećenju predmeta. Kada je daska prepuna ukrasa, kutijica i drugih sitnica, vazduh teže cirkuliše, a vlaga se sporije suši. To može da poveća rizik od pojave buđi na okviru prozora i okolnim zidovima. Zato povremeno raščistite ovaj prostor i ostavite dovoljno mjesta da vazduh slobodno struji.

5. Debele zavjese

Iako su debele zavjese odlične za stvaranje toplije i prijatnije atmosfere tokom zime, mogu da pogoršaju problem sa kondenzacijom ako sprečavaju strujanje vazduha oko stakla. Kada su navučene preko prozora, toplota iz prostorije teže dopire do stakla, pa se vlaga duže zadržava. Ako su zavjese često mokre, na njima se takođe može razviti buđ. Tokom dana ih razmaknite kako bi vazduh cirkulisao, a uveče pazite da ne budu nagurane na prozorskoj dasci.

Kako da spriječite kondenzaciju na prozorima?

Da biste smanjili kondenzaciju, redovno provjetravajte prostorije, posebno nakon kuvanja i tuširanja. Održavajte umjerenu temperaturu u domu i, kada je moguće, koristite ventilaciju u kuhinji i kupatilu. Kapljice vode obrišite čim ih primjetite, a povremeno provjerite i uglove prozora, gdje se vlaga često najduže zadržava.

Ako se kondenzacija javlja svakodnevno i u velikim količinama, uprkos provjetravanju, vrijedi provjeriti nivo vlažnosti vazduha, ventilaciju i stanje prozora. Tako ćete lakše spriječiti oštećenja i nastanak buđi, koja može predstavljati problem i za zdravlje ukućana.

(Mondo)