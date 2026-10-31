Stan od 48 kvadrata skockali kao duplo veći: Sad imaju 4 sobe i 2 kupatila, a mjesto za televizor je totalni hit

U mali stan od 48 kvadrata smjestili su i trpezariju, i dnevnu i spavaću sobu, i kuhinju, plus kupatilo i mali toalet.

Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small

Par Marajin i Lija iz Amsterdama ponosni su vlasnici stana od 48 kvadrata u mirnom, lijepom dijelu holandske prestonice. Svoj stan s pravom nazivaju ličnim malim rajem, ali s početka nije bilo tako. Kada su ga kupili, ovaj stan je bio zamišljen kao open spejs, odnosno jedna ogromna prostorija, ali njima to nije odgovaralo, pa su se našli pred zadatkom kako da u 48 kvadrata smjeste spavaću i dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo i trpezariju.

Pala je odluka da se podigne nekoliko pregradnih zidova, i tako su dobili sve prostorije koje su željeli. Iako neke možda nisu mnogo velike, Liji i Marajinu je bilo bitno samo da budu izdvojene i da mogu da sačuvaju privatnost kada im dolaze gosti.

"Trpezarija jeste mala, ali ovdje može da večera osam ljudi i ipak je izdvojena od ostatka stana. Nama je to dovoljno", kaže ponosna vlasnica.

Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small

Ono što je Liji bilo veoma važno, jeste da stan ima makar mali kutak za kućnu kancelariju, ali i kutak posvećen garderobi.

Praktičan skladišni prostor

Dodatni plus jeste što je stan zbog svog položaja prepun dnevne svjetlosti, i upravo pored ulaznih vrata odlučili su da smjeste trpezarijski sto. Marajin obožava baš tu da radi zbog puno svjetlosti, a kada požele privatnost, tu je draperija koja se za čas navuče. Uz trpezarijski sto postavljena je ugaona klupa, komad koji je ponovo veoma popularan i koji su pritom iskoristili kao skladišni prostor za cipele! Iznad klupe postavljeno je dugačko pravougaono ogledalo, koje je zapravo vrhunski dizajnerski trik da prostorija djeluje veće.

Skrivena vrata vode u mini toalet, što je bio savršen način da se iskoristi mali prostor iznad komšijskih stepenica.

Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small

U produžetku je kuhinja sasvim normalne veličine, sa dosta skladišnog prostora i svim uređajima koji su neophodni jednoj modernoj kuhinji, ali se većina nalazi iza skrivenih vrata, što doprinosi minimalističkom izgledu.

Hit mjesto za televizor

U produžetku se nalazi mala dnevna soba okupana prirodnom svjetlošću sa udobnom ugaonom garniturom, dok se preko puta nalazi moderan regal sa otvorenim policama na koje staju sve drage uspomene i omiljeni detalji para. Zanimljivo je da se televizor nalazi u skrivenoj polici koja po potrebi "izlazi" na površinu!

Odmah pored iza skrivenih vrata nalazi se malo, prelijepo opremljeno kupatilo. Tu je moderni "walk in" tuš koji štedi prostor, mali lavabo ugrađen preko ladica za odlaganje, a uspjeli su da smjeste i električni sušač peškira i uski dio za još skladišnog prostora. Zbog ogledala na vratima, stiče se utisak da je prostorija veća, a ventilacija je ugrađena pored plafonskog osvjetljenja.

Vidi opis Stan od 48 kvadrata skockali kao duplo veći: Sad imaju 4 sobe i 2 kupatila, a mjesto za televizor je totalni hit Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 31 / 31

U zadnjem dijelu smještena je oaza za odmor - spavaća soba sa velikim francuskim ležajem okruženim velikim ormarom, koja izlazi na malo dvorište. Preko puta kreveta je mala kućna kancelarija, a odmah pored iza bijelih vrata skrivene su mašina za pranje i sušenje veša.

Mnogi su komentarisali kako je ovaj par uspio da učini da 48 kvadrata izgleda gotovo dvostruko veće, jer sada na malom prostoru imaju i 4 različite prostorije koje su željeli, plus kupatilo i mali wc.