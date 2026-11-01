Dizajnerski trik sa stolicama mijenja izgled cijele trpezarije: Izgledaće kao tek renovirana, a ulaganje minimalno

Ne treba da trošite veliki novac na renoviranje, dovoljno je da u trpezariji uradite jednu stvar.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako vam je stari iygled kuhinje dosadio, nema potrebe da ulažete stotine ili čak hiljade evra u renoviranje kako biste osvježili njen izgled. Često je dovoljno promijeniti samo jedan detalj koji na prvi pogled djeluje sasvim obično, a zapravo je toliko upečatljiv da može da utiče na cjelokupan izgled prostorije.

Jedan od upravo takvih detalja su kuhinjske stolice.

Sasvim novi karakter kuhinje

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste da stolice ne posmatramo samo kao praktičan komad namještaja, već kao važan dekorativni element. Umjesto da sve bude potpuno jednako i uklopljeno u jednu boju, zanimljiv efekat može se postići kombinovanjem različitih modela stolica.

Na primjer, oko istog stola mogu se naći stolice različitih oblika, ali sličnih nijansi, ili isti modeli u nekoliko komplementarnih boja. Ovakav raspored prostoru daje karakter i čini ga zanimljivijim, a da pritom ne djeluje neuredno.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ne morate da kupujete potpuno novi namještaj

Ako već imate sasvim dobre kuhinjske stolice, ne morate odmah da ih menjate. Ponekad je dovoljno da im promijenite izgled. Drvene stolice mogu se osvježiti novom bojom, dok se starim tapaciranim modelima može promijeniti štof. Čak i različite stolice koje već imate u kući mogu postati zanimljiva cjelina ako ih povežete sličnim detaljima ili bojama.

Kako odabrati boje i modele?

Ako želite da kuhinja izgleda skladno, važno je da kombinovanje ne bude potpuno nasumično:

Drvo i neutralne nijanse - odličan su izbor za kuhinje u kojima dominiraju bež, bijela i zemljani tonovi.

Crna i prirodno drvo - stvaraju moderan kontrast i daju prostoru elegantniji izgled.

Pastelne boje - unose vedrinu i posebno lijepo izgledaju u svijetlim kuhinjama.

Različiti modeli u istoj boji - zanimljivo su rješenje za one koji vole nesvakidašnje detalje, ali žele da zadrže vizuelni sklad.

Vidi opis Dizajnerski trik sa stolicama mijenja izgled cijele trpezarije: Izgledaće kao tek renovirana, a ulaganje minimalno Različite stolice za trpezariju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ground Picture/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Mali detalj, potpuno drugačija atmosfera

Vrednost ovog trika je u tome što ne zahteva velike radove, majstore niti značajan budžet. Stolice su već deo kuhinje, ali njihovim drugačijim rasporedom, bojom ili izgledom mogu postati njen najzanimljiviji detalj, prenosi Zadovoljna. Važno je samo da, pored estetike, vodite računa i o udobnosti, dimenzijama i tome da oko stola ostane dovoljno prostora za nesmetano kretanje.

Na kraju, upravo ovakve male promjene često daju najbolje rezultate. Kuhinja može dobiti potpuno novu energiju, a da pritom ne promenite nijedan kuhinjski element.