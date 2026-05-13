Muka vam je da gledate stare isflekane stolice u trpezariji: Ovaj trik od 2 minuta čišćenja pretvara ih u nove

Kako da za 2 minuta oribate stolice? Jednostavni trikovi od sastojaka iz kuće pomažu da skinete i najtvrdokornije fleke...

Ne možete više da gledate isflekane stolice u trpezariji, a ne daje vam se novac za nove? Imamo rješenje!

Saznajte kako uz par trikova, za 2 minuta, stolica ponovo može da izgleda kao nova.

Stolice u trpezariji trpe više fleka nego bilo koji drugi dio kuće. Izložene su svemu - od kafe i vina, do paradajz sosa i čokoladnog sladoleda. Najbolje je očistiti prosute stvari odmah, ali život je užurban. A ako svakodnevno koristite trpezarijski sto, teško je stalno pratiti sve kapljice i mrlje.

Nemojte još uvijek bacati trpezarijske stolice posebno ako su svijetlih boja. Isprobajte neke od sledećih metoda kako da uklonite njihove fleke u kratkom roku.

Razmatranja prije početka

Iako se mnoge tapacirane stolice mogu čistiti vodom, neke zahtijevaju posebne rastvarače ili sredstva za čišćenje. Provjerite etiketu za održavanje ili uputstva proizvođača. Tkanine označene slovom „W“ mogu se čistiti sredstvima na bazi vode, dok „WS“ mogu da se čiste i vodom i rastvaračima. Tkanine sa oznakom „S“ smiju se čistiti samo rastvaračima, dok „X“ znači da je dozvoljeno samo usisavanje. Sve što piše „samo hemijsko čišćenje“ treba odnesti profesionalcima.

Većina metoda čišćenja je bezbjedna za vinilne stolice, ali vlaga može oštetiti kožu. Kožne stolice treba čistiti isključivo sredstvima za kožu.

Neke svijetle tkanine su posebno osjetljive na fleke od minerala u vodi. Ako imate taj problem, koristite destilovanu vodu i postarajte se da ravnomjerno navlažite tkaninu tokom čišćenja.

Šta vam je potrebno?

Najmanje dvije krpe od mikrovlakana

Četkica za zube ili meka najlonska četka

Sredstvo za pranje sudova

Opcionalno: bočica sa raspršivačem, destilovano bijelo sirće, vodonik-peroksid, soda bikarbona, komercijalno sredstvo za fleke, alkohol za trljanje

Kako očistiti fleke na stolicama pomoću deterdženta za sudove?

Deterdžent za sudove je možda najblaži, ali često i efikasan način uklanjanja starih fleka. Koristite običan deterdžent bez dodatnih mirisa i losiona.

Navlažite fleku vlažnom krpom. Dodajte malu količinu deterdženta i nježno ga utrljajte četkicom za zube u vlakna. Posebna napomena je da se prosuta tečnost nikada ne trlja, već samo tapka krpom.

Poslije nekoliko minuta, obrišite višak sapuna vlažnom krpom i trljajte fleku. Po potrebi koristite četkicu za jače čišćenje, ali pazite da ne oštetite tkaninu. Isperite krpu, dobro je iscijedite i uklonite preostali sapun. Suvom krpom uklonite višak vode i ostavite stolicu da se osuši na vazduhu.

Kako očistiti fleke pomoću deterdženta i sirćeta?

Belo sirće povećava efikasnost deterdženta. Prije nego što poprskate cijelu stolicu, testirajte rastvor na skrivenom dijelu.

Pomiješajte 1 šolju vode, 1/4 šolje belog sirćeta i malo deterdženta u bočici sa raspršivačem. Dobro protresite. Poprskajte fleku, dovoljno da je navlažite, ali ne da natopite jastuče. Ostavite nekoliko minuta, pa nežno izribajte četkicom.

Obrišite vlažnom krpom, pa potom osušite suvom krpom. Ostavite da se prirodno osuši.

Kako očistiti bijele stolice vodonik-peroksidom?

Ova metoda je za teške i stare fleke, uključujući krv, na bijelim ili svijetlim stolicama. Ne koristiti na tamnim tkaninama jer može izbijeliti materijal. Uvijek prvo testirajte.

Navlažite dio krpe vodonik-peroksidom. Tapkajte fleku dok ne nestane. Obrišite vlažnom krpom. Na kraju osušite suvom krpom.

Kako očistiti fleke komercijalnim sredstvima?

Sredstva za čišćenje namještaja i tepiha mogu ukloniti i najtvrdokornije fleke. Možete tretirati samo mrlju ili cijelu površinu, u zavisnosti od prljavštine. Uvijek pratite uputstva proizvođača i testirajte unapred. Poslije čišćenja obrišite ili usisajte ostatke sredstva.

Kako ukloniti masne fleke?

Za masne fleke prvo pospite kukuruznim skrobom ili sodom bikarbonom da upije masnoću. Ostavite najmanje 30 minuta, pa uklonite prašak usisivačem ili četkom. Zatim očistite deterdžentom za sudove i vodom.

Kako ukloniti fleke od mastila?

Većina fleka od mastila i trajnog markera ne može se ukloniti bez rastvarača. Tapkajte alkoholom ili acetonom, ali prvo provjerite da li neće oštetiti tkaninu. Ako niste sigurni, bolje je pozvati profesionalno čišćenje.

Savjeti da stolice ostanu duže čiste

Perive navlake za stolice mogu značajno pomoći, jednostavno ih skinite nakon obroka i operite. Ako ne koristite navlake, možete prskati zaštitni sloj protiv fleka, ali i dalje je važno brzo reagovati na prosute tečnosti kako bi se izbjegle trajne mrlje.

