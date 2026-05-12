Sofa u jednoj boji ili sa dezenom? Greška može uništiti cijeli dnevni boravak

Dizajneri otkrivaju da li je bolji izbor sofa u jednoj boji ili sa dezenom i kako pravi izbor utiče na izgled i dugovječnost dnevnog boravka.

Sofa u jednoj boji je dugoročno najpraktičniji i najfleksibilniji izbor za dnevni boravak.

Dezeni mogu biti efektni, ali zahtijevaju pažljiv izbor i jasnu stilsku odluku.

Materijal i tekstura imaju veliki uticaj na izgled i trajnost sofe.

Kada se dizajnira dnevni boravak koji treba da djeluje skladno i bezvremeno, jedan komad namještaja ima najveći uticaj – sofa. Kao najveći i vizuelno najdominantniji element u prostoru, sofa može u potpunosti da oblikuje ili naruši cjelokupan izgled enterijera.

Ali da li je bolji izbor sofa sa dezenom ili ona u jednoj boji? Iako lični stil uvijek igra ulogu, dizajneri se uglavnom slažu oko jedne stvari – jedan pristup ima jasne prednosti.

Kako izabrati pravu sofu za dnevni boravak

Sofa je jedan od najvažnijih komada namještaja u domu, jer je često i najveća investicija u enterijer. Ona je, uz dušek, predmet sa kojim imamo najviše svakodnevnog kontakta.

Zbog toga mnogi dizajneri savjetuju da se bira sofa u jednoj boji. Takav komad namještaja ima ulogu "sidra" u prostoru – on definiše stil, ali ne ograničava ostatak uređenja.

Zašto dizajneri preferiraju sofe u jednoj boji

Stručnjaci ističu da sofa u jednoj boji ostavlja mnogo više slobode u uređenju prostora. Ona omogućava da se karakter enterijera mijenja kroz detalje poput jastuka, tepiha, zavesa i dekoracije.

Tako sofa ostaje dugoročno relevantna i lako se uklapa u različite stilove, bez potrebe za zamjenom kada se ukus promijeni.

Dizajneri često porede neutralnu sofu sa "malom crnom haljinom" u modi – osnovom oko koje se gradi cijeli stil. Tekstilni dodaci tada preuzimaju ulogu izražavanja ličnosti prostora.

Dodatna prednost su i moderne tkanine. Sofe u jednoj boji ne moraju da budu jednostavne ili dosadne – teksture, tkanja, kao i detalji poput kontrastnih ivica ili dekorativnih štepova, daju im dubinu i karakter.

Koji materijali su najbolji izbor za sofu

Stručnjaci preporučuju prirodne materijale poput pamuka i lana, jer lijepo stare i vremenom dobijaju prirodan, "živ" izgled. Osim estetike, oni su često i održiviji i dugotrajniji izbor.

Sve popularnija su i nova rješenja, poput tkanina na bazi pamuka sa efektom somota, koje unose dodatnu teksturu i luksuzan osjećaj, a i dalje ostaju u okviru neutralnih, bezvremenskih sofa, piše RealSimple.

Kada je sofa sa dezenom dobar izbor

Iako se češće preporučuju neutralne varijante, sofa sa dezenom može biti odličan izbor za one koji vole izraženiji stil i žele da prostor ima jači karakter.

Ako je dezen pažljivo izabran i dugoročno dopadljiv, sofa može postati centralni "statement" komad u prostoru.

Ključno je da se donese svjesna odluka – ili se sofa u dezeni potpuno prihvata kao dominantan element, ili se bira neutralna osnova pa se dezen uvodi kroz detalje u prostoru.

Na šta treba obratiti pažnju kod sofa sa dezenom

Stručnjaci upozoravaju da previše izraženi i klasični floralni dezeni mogu brzo djelovati zastarjelo. U nekim slučajevima mogu izgledati staromodno, iako to može biti i namjerno izabran stil.

Sa druge strane, bezvremenski uzorci poput pruga, biljnog motiva ili karo dezena obično se lakše uklapaju i duže ostaju aktuelni.