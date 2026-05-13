Sastojak iz kuhinje koji će vam preporoditi lavandu: Cvjetaće kao luda, a prvi rezultati već nakon 4-6 nedjelja

Dodajte lavandi talog od kafe jednom mjesečno i podstaknite bujniji rast, više cvjetova i jači miris. Jednostavan trik koji daje odlične rezultate.

Lavanda je jedna od omiljenih biljaka u dvorištima i na terasama. Osim što prelijepo miriše i izgleda dekorativno, poznata je i po tome što odbija komarce. Dobra vijest je da nije zahtjevna za održavanje, pa uspjeva čak i onima koji nemaju mnogo iskustva sa biljkama.

Ipak, postoji jednostavan trik koji može dodatno da podstakne njen rast, cvetanje i intenzivniji miris.

Talog od kafe kao prirodno đubrivo za lavandu

Stručnjaci za baštovanstvo ističu da talog od kafe može biti odličan saveznik u njezi lavande. Kada se koristi umereno, doprinosi boljem razvoju biljke i obilnijem cvjetanju.

Talog sadrži blagu kiselost i određenu količinu azota, što može pozitivno da utiče na zemljište i podstakne zdraviji rast. Prema iskustvima baštovana, lavanda tretirana ovim prirodnim đubrivom može imati znatno više cvjetova u odnosu na biljke koje se ne prihranjuju.

Kako se pravilno koristi talog od kafe

Nakon kuvanja kafe, ostavite talog da se potpuno ohladi i osuši. Zatim ga rasporedite oko podnožja biljke, u zoni korijena.

Lagano ga umješajte u površinski sloj zemlje, ali vodite računa da ne pretjerate sa količinom. Previše azota može podstaći rast listova, dok cvjetanje može oslabiti. Posle toga zalijte biljku kako bi hranljive materije lakše prodrle u zemlju.

Koliko često se primjenjuje

Za najbolje rezultate dovoljno je da ovaj postupak ponavljate jednom mjesečno, naročito tokom proleća i ljeta, kada lavanda najintenzivnije raste.

Prve promjene mogu se primetiti već nakon četiri do šest nedjelja – stabljike postaju čvršće, cvetovi krupniji, a miris izraženiji.