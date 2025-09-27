Ova biljka je predivna, ali dobro razmislite prije nego što je zasadite: Prate je najgora sujeverja

Saznajte sve o baštenskoj hojheri ili koralnom zvončiću, prelijepoj biljki oko koje se pletu najgora sujevjerja.

Izvor: Shutterstock/Kabar

Na prvi pogled, biljkabaštenska hojhera (u narodu poznata kao koralni zvončić) pravo je malo remek-djelo prirode – listovi u nijansama od svijetlozelene, preko bakarne, pa sve do tamnoljubičaste i gotovo crne. Ipak, uz sav njen šarm, ovu biljku prate i ne baš prijatne priče. Prema nekim starim vjerovanjima, hojhera može doneti nesreću i unijeti nemir u dom.

Odakle potiče sujeverje?

Vjerovalo se da biljke tamnih listova privlače negativnu energiju i narušavaju mir u kući. Nije ni čudo što je hojhera, posebno u varijantama sa gotovo crnim lišćem, dobila etiketu "nesrećne biljke". U narodnim pričama pominjalo se čak i da može izazvati porodične svađe ili "ugušiti" pozitivnu energiju domaćinstva.

Istina ili mit?

Iako zvuči zastrašujuće, moderni baštovani kažu da razloga za brigu nema. Naprotiv – hojhera je jedna od najljepših i najzahvalnijih biljaka za gajenje. Nije zahtjevna, lako se prilagođava različitim uslovima, a njeno dekorativno lišće može osvježiti i najskrovitiji kutak vrta. Štaviše, postoji i narodni trik: vjeruje se da ako hojheru uparite sa biljkom veselih boja, negativna energija nestaje, a sreća raste.

Najljepše sorte

Hojhera dolazi u mnoštvu varijanti, pa svako može pronaći svoju omiljenu:

"Palace Purple" – tamnoljubičasti listovi, glavni „krivci“ za sujeverja.

"Caramel" – bakarno-zlatni tonovi koji osvjetljavaju sjenovite dijelove vrta.

"Lime Marmalade" – jarko zeleni listovi koji unose svježinu i energiju.

"Berry Smoothie" – ružičasti listovi zbog kojih bašta izgleda kao bajka.

Naravno, vjerovanja se uglavnom vezuju za tamne sorte, ali to je samo dio starih priča, bez naučne potvrde.

Kako njegovati hojheru?

Ako joj date pravi kutak, hojhera će vas nagraditi ljepotom tokom cijele godine:

Lokacija: voli polusjenku, mada svjetlije sorte podnose i sunce.

Zemlja: treba da bude rastresita, bogata humusom i blago vlažna.

Zalivanje: umjereno, jer ne podnosi stajaću vodu.

Đubrenje: dovoljno je povremeno organsko ili mineralno đubrivo.

Zima: većina sorti izdržava mraz, ali mladim biljkama dobro dođe blaga zaštita.

Dakle, iako je okružena mitovima, hojhera je zapravo prava ljepotica koja unosi živost i kolorit u svaku baštu. Umjesto da povjerujete sujeverju, bolje je da uživate u njenoj raskoši i otkrijete koliko lako može postati omiljeni ukras vašeg dvorišta.

