Stavite šišarku i 2 sastojka u teglu: Kuća će vam danima mirisati na šumu i svježinu

Napravite domaći osvježivač sa šišarkom... Imaćete osjećaj kao da vam u kući raste borova šuma!

Izvor: AI info Sensa

Ako volite miris borovine i svežine koji podseća na šetnju kroz šumu, možete da napravite jednostavan kućni osvježivač od samo tri sastojka. Potrebni su vam šišarka, soda bikarbona i eterično ulje sa mirisom bora, a za pripremu vam ne treba mnogo vremena.

U čistu i potpuno suvu teglu sipajte nekoliko kašika sode bikarbone, pa dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja bora i promiješajte. Zatim ubacite čistu, suvu šišarku, pa na nju nakapajte još nekoliko kapi eteričnog ulja i ostavite teglu otvorenu na polici ili stočiću, na mjestu gdje ne može lako da se prevrne.

Soda bikarbona može da pomogne u upijanju pojedinih neprijatnih mirisa, dok eterično ulje daje prijatan miris borovine. Šišarka će cijeloj kombinaciji dodati prirodan, rustičan izgled, pa ovaj osvježivač može da posluži i kao dekoracija.

Kada miris počne da slabi, dodajte još jednu ili dve kapi eteričnog ulja. Nemojte preterivati sa količinom, a teglu držite van domašaja djece i kućnih ljubimaca. Eterična ulja mogu biti štetna ako se progutaju, a prosuta soda bikarbona ne treba da bude dostupna djeci koja bi mogla da je stave u usta.