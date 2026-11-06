Mali stan od 25 kvadrata za moderan život: Kompletna kuhinja i mnogo mjesta za stvari san su svih nas

Mali stan od 25 kvadrata pokazuje kako funkcionalnost i estetika mogu ići ruku pod ruku, uz pametno planiranje i skrivena skladišta.

Izvor: Youtube / Tiny Home Tours

Mali stan od samo 25 kvadrata pokazuje kako skromna kvadratura može da se iskoristi i da dom bude funkcionalan, ugodan i moderan.

Ova garsonjera nije samo vizuelno privlačna već pokazuje i kako da se pametnim planiranjem, skrivenim skladištima i vertikalnim zoniranjem uredi savršen prostor.

U malom predsoblju vlada besprijekoran red. Za razliku od većine malih stanova gdje obuća brzo napravi nered, ovdje je projektovan prostrani, visoki cipelarnik u koji bez problema staje i ozbiljnija kolekcija cipela. Odmah pored njega nalazi se i minimalistički garderober po mjeri, u potpunosti dovoljan za potrebe jedne osobe.

Centralna prostorija odiše urbanim, estetskim duhom zahvaljujući zidu od izloženog, sirovog betona koji enterijeru daje moderan industrijski pečat. Prirodna svjetlost dopire kroz veliki prozor opremljen diskretnim roletnama i integrisanom šipkom za unutrašnje sušenje veša — izuzetno praktičnim detaljem za urbani život.

Međutim, prava čar ove prostorije leži u njenoj višeslojnosti i skrivenim funkcijama:

Ugradna klupa sa tajnim spremnikom: Naizgled jednostavna zona za sjedenje u sebi krije prostran mehanizam za odlaganje odjeće, posteljine ili dokumentacije.

Naizgled jednostavna zona za sjedenje u sebi krije prostran mehanizam za odlaganje odjeće, posteljine ili dokumentacije. Veliko „skladište“: Prostor ispod stepeništa pretvoren je u duboku, uvučenu nišu za skladištenje. Iako zahtijeva da se sagnete pri ulasku, pruža nevjerovatnu zapreminu za odlaganje stvari koje ne koristite svakodnevno.

Umjesto da klasični krevet zauzme polovinu podne površine stana, dizajneri su iskoristili visinu prostorije i kreirali povišenu galeriju. Uglavljene mikro-stepenice vode do intimnijeg dijela za spavanje koji je idealan za dušek. Time je spavaća zona u potpunosti odvojena od dnevnog boravka, ostavljajući prizemlje slobodnim za kretanje.

U maloj kuhinji su šporet, radna ploča, sudopera, predviđena su i namjenska mjesta za frižider i mikrotalasnu rernu. Za mali stan, dobar aspirator je obavezan.

Kupatilo donosi iznenađujući luksuz - umjesto skučene tuš-kabine, u ovaj stan smještena je prava kada, odvojeni dio sa umivaonikom i ogledalom, kao i toalet sa savremenim bide-sjedištem i impresivnim prostorom za odlaganje higijenskih potrepština.