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Čim dođete kući, osjećate se još umornije? 5 stvari u domu vam oduzimaju energiju

Čim dođete kući, osjećate se još umornije? 5 stvari u domu vam oduzimaju energiju

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Kada eliminišete ove skrivene kradljivce energije, primjetićete kako se atmosfera u stanu mijenja iz korijena.

5 stvari u domu vam oduzimaju energiju Izvor: Shutterstock

Dešava vam se da se celog dana radujete povratku kući, a čim uđete na vrata, obuzme vas neobjašnjiv umor, težina u kapcima i iscrpljenost? Možda mislite da je u pitanju samo naporan radni dan, ali uzrok se često krije na mestu gde najmanje očekujete - u vašem stanu.

Dom bi trebalo da bude oaza mira i regeneracije, ali određeni senzorni faktori, loše osvetljenje i zagušen prostor mogu nesvesno da crpu našu energiju i drže nervni sistem u stanju tihe pripravnosti.

Ovih 5 suptilnih stvari u vašem domu mogu da vam kradu energiju i zato primenite ova jednostavna rešenja.

1. Hladno, kliničko ili prejako centralno osvetljenje

Uveče, nakon cjelodnevnog izlaganja ekranima i kancelarijskom neonskom svjetlu, vašem tijelu je potrebna signalizacija da je vrijeme za opuštanje. Korišćenje samo jedne jake plafonjere sa hladnim, bijelim svjetlom sprečava prirodno lučenje melatonina (hormona sna), drži mozak u stanju stresa i umara oči.

  • Rješenje: Ugasite centralno svjetlo čim padne mrak. Kombinujte podne i stone lampe sa toplim sijalicama, zidne skonce i diskretno indirektno osvjetljenje koje stvara prijatnu atmosferu.
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

2. Suv vazduh i radijatori bez ovlaživača

Tokom sezone grijanja, u zatvorenim prostorima je često drastično suv vazduh. Topao i suv vazduh isušuje sluznicu, smanjuje količinu kiseonika u krvi i direktno izaziva osjećaj malaksalosti, teških kapaka i tupe glavobolje već nakon pola sata boravka u prostoriji.

  • Rješenje: Redovno provjetravajte stan (nekoliko puta dnevno po par minuta) i na radijatore postavite keramičke ovlaživače sa nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja, poput lavande ili eukaliptusa.

3. Teški sintetički mirisi i komercijalni osvježivači

Vještački osvježivači prostora, jeftine mirisne svijeće i sintetički difuzori puni su ftalata i isparljivih organskih jedinjenja. Iako nam se na prvu loptu čine prijatnim, ovi hemijski kokteli mogu da izazovu blage, neprimjetne glavobolje, senzornu preopterećenost i opšti osjećaj zamora organizma.

  • Rješenje: Izbacite teške sintetičke mirise. Umjesto toga, koristite difuzore sa prirodnim esencijalnim uljima, prokuvajte kriške limuna i štapiće cimeta na šporetu ili jednostavno ostavite da dom “diše” svježinom nakon kvalitetnog provjetravanja.
difuzer
Izvor: Shutterstock

4. Nered i „vizuelni šum“ u zoni za spavanje

Spavaća soba je svetinja odmora. Ako vas u njoj dočeka nerazmješten krevet, gomila odložene odjeće preko stolice ili police prepune sitnica, vaš mozak nastavlja da radi. Vizuelni nered šalje podsvjesnu poruku da posao po kući još uvijek nije završen, što sprečava duboku psihičku regeneraciju.

  • Rješenje: Uspostavite večernji ritual od 5 minuta: sklonite odjeću, zategnite krevet i sklonite sav nered s vidika. Spavaća soba mora da diše prazninom i jednostavnošću.

5. Odsustvo živih biljaka i prirodne povezanosti

Betonski zidovi, plastični materijali i odsječenost od prirode čine da se u sopstvenom stanu osjećamo kao u zatvorenom kavezu. Odsustvo živih elemenata uskraćuje nam takozvani biofilni efekat - podsvjesnu smirujuću povezanost sa prirodom koja dokazano obara nivo stresnog hormona kortizola.

  • Rješenje: Unesite zelenilo. Nekoliko izdržljivih sobnih biljaka (poput krasule, zamije ili monstere) ne samo da će oplemeniti prostor i estetski ga podići, već će unijeti život i suptilnu ravnotežu u svaki ugao doma.

(Mondo)

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