Nije ni kulir ni običan malter: Ovo sad sve više stavljaju na kuće, lijepo je i štiti fasadu godinama

Zaboravite na kulir, ovo je ponovo hit za fasade. Kažu da je štiti godinama, a evo o kojem materijalu je riječ.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada razmišljamo o uređenju fasade, najčešće nam prvo na pamet padaju klasična fasadna boja, dekorativni kamen ili savremene obloge. Ipak, postoji materijal koji se decenijama koristi na našim prostorima, a koji i danas ima svoje mjesto u modernoj gradnji – bavalit.

Mnogi ga pamte sa fasada starijih kuća, ali ovaj završni dekorativni malter odavno nije ograničen samo na tradicionalni izgled. Zahvaljujući različitim granulacijama, bojama i načinima nanošenja, može da se uklopi i u savremenu arhitekturu.

Šta je zapravo bavalit?

Bavalit je vrsta dekorativnog završnog fasadnog maltera koji sadrži sitna zrnca mineralnog ili drugog odgovarajućeg agregata. Nanosi se na pripremljenu podlogu, a njegova karakteristična zrnasta struktura daje zidovima blago hrapav izgled.

Za razliku od potpuno glatkih fasada, bavalit ima izraženu teksturu koja može da bude diskretna ili upadljiva, u zavisnosti od veličine zrna i načina obrade.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda bavalit na fasadi!

Zašto ga ljudi i dalje biraju?

Jedna od njegovih prednosti jeste što može da prikrije sitne nepravilnosti na površini bolje nego sasvim glatka završna obrada. Osim toga, pravilno odabran i nanesen fasadni malter može da doprinese zaštiti spoljašnjih zidova od atmosferskih uticaja.

Dostupan je u različitim nijansama, pa ne morate da se zadržite samo na bijeloj ili sivoj fasadi. Bež, pješčana, svijetlosiva i nježne zemljane nijanse posebno lijepo izgledaju na porodičnim kućama.

Još jedna praktična prednost jeste to što zrnasta tekstura može da učini sitne tragove prašine i manja zaprljanja manje uočljivim nego na pojedinim potpuno glatkim površinama. Ipak, to ne znači da fasadu ne treba održavati.

Može da izgleda potpuno moderno

Bavalit ne mora da bude sinonim za starinsku fasadu. Na modernim kućama lijepo izgleda kada se kombinuje sa jednostavnim linijama, velikim prozorima, drvenim detaljima i tamnom stolarijom.

Posebno su zanimljive kombinacije svijetlog bavalita sa antracit detaljima ili prirodnim kamenom. Tako se dobija fasada koja nije jednolična, a ne djeluje ni previše dekorativno.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda jedna mala lijepa seoska kuća od 60 kvadrata!

Vidi opis Nije ni kulir ni običan malter: Ovo sad sve više stavljaju na kuće, lijepo je i štiti fasadu godinama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Youtube/Prinscreen/ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Br. slika: 17 17 / 17

Na šta treba obratiti pažnju prije nanošenja?

Prije izbora bavalita važno je provjeriti da li je podloga odgovarajuće pripremljena, kao i da li je proizvod kompatibilan sa postojećim fasadnim termoizolacionim sistemom. Nisu svi dekorativni malteri isti – razlikuju se po sastavu, granulaciji, paropropusnosti i otpornosti na vremenske uslove.

Važno je i da se radovi izvode u odgovarajućim vremenskim uslovima, jer temperatura i vlaga mogu da utiču na kvalitet završnog sloja. Bavalit možda nije najnoviji materijal u građevinarstvu, ali pokazuje da dobro rješenje ne mora uvijek da bude novo. Uz pravilan izbor boje i teksture, može da bude zanimljiv način da kuća dobije urednu, dugotrajnu i vizuelno upečatljivu fasadu.