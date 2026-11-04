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Zaboravite na demode plafonjere: 5 modernih zamjena koje dizajneri enterijera obožavaju

Zaboravite na demode plafonjere: 5 modernih zamjena koje dizajneri enterijera obožavaju

Izvor Lepa i srećna
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Moderne zamjene za plafonjere koje dizajneri enterijera obožavaju, a vašem stanu daju savremeni izgled.

Moderne zamjene za plafonjere Izvor: Toa55/Shutterstock

Standardne kupolaste plafonjere sa mat staklom i metalnim žabicama bile su decenijama obavezna rasvjeta u većini stanova. Iako funkcionalne, one stanu daju jeftin, zastareo izgled i stvaraju ravno, neugodno svjetlo.

Vrijeme je za promjenu rasvete. Ako želite da prostorija izgleda prostranije, slojevitije i luksuznije, zaboravite na zastarjele modele. Ovih pet savremenih tipova plafonske rasvete trenutno dominiraju u dizajnu enterijera.

Spuštene plafonjere sa mliječnim staklom

Za razliku od klasičnih plafonjera koje su potpuno pripijene uz plafon, spušteni modeli su odmaknuti svega nekoliko centimetara. Ova mala distanca stvara diskretnu sjenku na plafonu i daje rasvetnom telu poseban izgled. Kugle od mlečnobelog stakla sa detaljima u mat crnoj boji ili mesingu odaju mekano, difuzno svjetlo koje ne slepi, a prostoru daju modernu vintidž atmosferu.

moderna plafonjera
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Plafonjere od prirodnih materijala (ratan, bambus i lan)

Tekstura na plafonu je najlakši način da neutralan ili minimalistički enterijer dobije toplinu. Plafonjere sa senilom od pletenog ratana, bambusa ili lana unose prirodnu estetiku u dnevne i spavaće sobe. Pored vizuelnog efekta, pletene strukture tokom večeri stvaraju dinamiku svjetla i sjenke na zidovima.

Plafonjera od prirodnog pletenog ratana
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Skulpturalni metalni lusteri niskog profila

Ako imate standardnu visinu plafona i nemate mjesta za visilice, to ne znači da morate odustati od upečatljivog dizajna. Moderni geometrijski ili skulpturalni lusteri u mat crnoj ili mesinganoj završnici pružaju luksuzan izgled bez zauzimanja vertikalnog prostora. Razvučeni krakovi sa više sijalica ravnomerno raspoređuju svjetlost po cijeloj prostoriji.

Skulpturalni metalni luster niskog profila
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Retro „školska” rasvjeta

Inspirisane starinskim školskim i kancelarijskim svetiljkama s početka 20. vijeka, ove plafonjere imaju prepoznatljivo stakleno sjenilo u obliku obrnute kapljice ili šešira. Savršeno se uklapaju u kuhinje, predsoblja i kupatila. Donose dozu elegancije i karakterističnog šarma, ostajući u potpunosti funkcionalne.

Retro školska rasveta
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Diskretne usmjerene reflektorske šine 

Za hodnike, radne prostore ili moderne kuhinje gde je potrebno usmjereno svjetlo, zamjena za staru plafonjeru može biti kompaktna mat šina sa podesivim reflektorima. Umjesto hladnog i sterilnog izgleda starih halogenki, savremeni spotlight komadi imaju čist, minimalistički profil koji naglašava određene dijelove prostorije (umetničke slike, radne površine ili zidne teksture).

U galeriji pogledajte ideje za šinsku rasvjetu.

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Tagovi

plafon rasvjeta uređenje doma

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