3 najveće greške pri izboru namještaja: Dizajneri objasnili zašto vam stan izgleda neuredno i pretrpano

Ovo su 3 najveće greške pri izboru namještaja koje čine da vaš stan izgleda neuredno i pretrpano.

Izvor: Shutterstock

Želja da stan uredimo tako da bude udoban i funkcionalan često nas navede na pogrešne izbore. Kada soba djeluje zagušeno, neusklađeno ili jednostavno „teško“, krivac nije uvijek u nedostatku prostora. Dizajneri enterijera ističu da se glavna zamka krije u pogrešnoj razmjeri i visini nameštaja.

Kada dimenzije komada ne odgovaraju kvadraturi sobe ili kada među njima nema prirodnog ritma, cijeli prostor gubi balans. Ovo su tri najčešće greške pri izboru i rasporedu namještaja koje vizuelno narušavaju izgled doma, kao i savjeti kako da ih izbjegnete.

1. Masivan namještaj koji „proguta“ prostoriju

Najčešći motiv za kupovinu velikog trosjeda ili predimenzioniranih ugaonih garnitura jeste želja da nam bude što udobnije. Međutim, postavljanje komada neprikladnih dimenzija u dnevni boravak postiže sasvim suprotan efekat – čini kretanje kroz sobu neprijatnim i usiljenim.

velika sofa mala soba

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada je namještaj prevelik za prostoriju ili postavljen preblizu prolaza, soba trenutno počinje da djeluje skučeno i vizuelno pretrpano, bez obzira na to koliko su sami komadi lijepi ili kvalitetni.

Dizajneri enterijera savjetuju da se izbjegava guranje masivnih garnitura po svaku cijenu. Između namještaja i glavnih prolaza uvijek treba ostaviti okvirno oko 60 centimetara slobodnog prostora za nesmetano kretanje. Kada sve ima prave proporcije i dovoljno mjesta da „diše“, čak i stan skromnije kvadrature djeluje otvoreno, čisto i dobro osmišljeno.

2. Gomilanje malih komada u velikoj sobi

Nakon prelaska u veći prostor, često zadržimo stari namještaj manjih dimenzija i pokušavamo da površinu sobe ispunimo mnoštvom sitnih komada.

soba sa sitnim nameštajem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada je velika soba ispunjena raznim stočićima, malim komodama i stolicama, stvara se vizuelni šum koji djeluje zamarajuće. Jedan veći, dobro pozicioniran stočić za kafu ili centralna konzola kreiraju znatno mirnije i elegantnije vizuelno polje od nekoliko manjih komada razbacanih po prostoriji. Pored toga, sitan namještaj u velikom prostoru dodatno naglašava elemente koje biste možda željeli da sklonite u drugi plan, poput monitora, opreme za vježbanje ili kablova.

3. Namještaj identične visine i dimenzija

Izbjegavajući rizik kupovine prevelikog sofe ili pretrpavanja sobe sitnicama, mnogi biraju naizgled „sigurnu“ opciju: kupuju komade namještaja koji su gotovo identične veličine i visine.

Namještaj na istoj vizuelnoj ravni čini da prostorija djeluje potpuno ravno, jednolično i bezlično. Kada je sve u visini iste linije, prostoru nedostaju kontrast i dinamika koji privlače oko.

nameštaj iste visine

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Tajna ugodnog i praktičnog rasporeda leži u stvaranju ravnoteže: prostor se najprije “učvrsti” većim, nosećim komadima (poput glavne sofe ili biblioteke), a zatim se dodaju manji, prateći akcenti i detalji različitih visina koji unose vizuelnu harmoniju.

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Vidi opis 3 najveće greške pri izboru namještaja: Dizajneri objasnili zašto vam stan izgleda neuredno i pretrpano mali stan od 25 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro Br. slika: 19 19 / 19

(Lepa i srećna/Mondo)