Ovu grešku sa produžnim kablovima mnogi prave: Djeluje bezazleno, a može da izazove požar

Lančano povezivanje produžnih kablova može da izazove pregrijavanje instalacija i u najgorem slučaju dovede do požara.

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Fali vam još jedna utičnica za računar, monitor ili punjač? Najlakše je da uzmete još jedan produžni kabli uključite ga u onaj koji već koristite. Djeluje kao sasvim praktično rješenje, ali upravo ta navika može da izazove pregrijavanje instalacija, pa čak i požar.

Problem je što dodatne utičnice ne znače i više dostupne struje. Kada povežete dva produžna kabla, svi uređaji priključeni na drugi zapravo vuku struju kroz prvi. Ako je opterećenje preveliko, prvi kabl može ozbiljno da se zagrije, čak i ako na njemu nema mnogo direktno priključenih uređaja.

Svaki produžni kabl ima ograničenje koliko struje smije da provodi, a ono je obično navedeno u amperima (A). Kada se ta granica prekorači, unutrašnji provodnici počinju da se zagrijavaju.

U najgorem slučaju, toplota može da istopi izolaciju i plastično kućište, a zatim zapali materijale u blizini.

Šta da radite kada vam ponestane utičnica?

Ako vam treba više mjesta za priključivanje uređaja, bolje je da koristite jedan kvalitetan produžni kabl sa dovoljnim brojem utičnica. Ipak, važno je da znate da model sa osam utičnica nužno ne podnesi veće opterećenje od onog sa četiri.

Drugim riječima, broj utičnica nije isto što i snaga koju kabl može bezbjedno da izdrži. Provjerite njegovu oznaku i ukupnu potrošnju uređaja koje planirate da priključite.

Ako vam je problem dužina, izaberite produžni kabl sa dužim fabričkim vodom. Povezivanje više kablova jednog na drugi nije dobro rješenje, a stušnjaci za zaštitu od požara upozoravaju i na rizike kombinovanja produžnih kablova sa razvodnicima.

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Posebno obratite pažnju ako vam često iskače osigurač. To je znak da nešto nije u redu sa opterećenjem ili električnom instalacijom, a dodavanje još jednog produžnog kabla neće riješiti problem.

Takođe, nemojte koristiti kablove sa oštećenim kućištem, tragovima topljenja ili labavim utičnicama. Takva oštećenja ne treba popravljati izolir trakom, već je najbolje zamijeniti cijeli kabl.

Koje uređaje nikada ne treba priključivati na običan produžni kabl?

Nisu svi električni uređaji jednako zahtjevni. Punjač za telefon troši relativno malo struje, dok grijalica može da optereti produžni kabl mnogo više nego što očekujete.

Zato električne grijalice treba priključivati direktno u zidnu utičnicu, a isto se preporučuje i za uređaje velike potrošnje, poput mikrotalasnih pećnica i frižidera.

Obični produžni kablovi prikladniji su za računare, monitore, štampače i punjače, pod uslovom da ukupna potrošnja ne prelazi dozvoljeno opterećenje.

Još jedna česta zabluda jeste da produžni kabl sa zaštitom od prenapona rješava ovaj problem. Takva zaštita pomaže kod naglih skokova napona, ali ne povećava količinu struje koju kabl može bezbjedno da provodi.

Ako vam jedan produžni kabl nije dovoljan, drugi priključite u zasebnu zidnu utičnicu, uz provjeru ukupnog opterećenja električnog kola. A ako vam utičnice stalno nedostaju, najbjezbednije dugoročno rješenje jeste da električar ugradi dodatne.

(Smartlife/Mondo)