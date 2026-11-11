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Cvijeće u saksiji je počelo da se suši ili vene? Isprobajte viralni trik sa sastojkom koji svi imamo u kući

Cvijeće u saksiji je počelo da se suši ili vene? Isprobajte viralni trik sa sastojkom koji svi imamo u kući

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Ukoliko vaše cvijeće vene, probajte rastvor sa aspirinom. Otkrijte kako ovaj sastojak iz kuhinje može poboljšati zdravlje biljaka.

Kako oporaviti uvelo sobno cvijeće: Trik sa aspirinom za rast biljaka Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Uvelo lišće, požutjeli vrhovi i cvjetovi koji se suše često su prvi znaci da sobnoj biljci nešto ne odgovara. Ipak, prije nego što odustanete od omiljene saksije i pomislite da joj više nema spasa, provjerite šta joj zapravo nedostaje. Ponekad problem nije teško riješiti, a jedan sastojak koji već imate u kuhinji može da bude zanimljiv dodatak njezi biljaka.

Riječ je o aspirinu, koji sadrži salicilnu kiselinu, jedinjenje povezano sa prirodnim odbrambenim mehanizmima biljaka.

Aspirin može da poboljša rast biljaka i pomogne im da se oporave ukoliko su počele da se suše. Ključ je u salicilnoj kiselini, jednom od sastojaka aspirina, koja to omogućava. Koristan je za sve vrste biljaka, bilo da ih uzgajate u dvorištu ili u saksijama u kući i na terasi.

Napravite rastvor tako što ćete staviti jednu tabletu aspirina u 100 ml destilovane vode. Izmrvite tabletu i miješajte sve dok se ne rastopi.

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Ovom mješavinom zalijte i prskajte cvijeće jednom sedmično za najbolje rezultate. Poboljšaće razvoj korijena, omogućava cvijeću da bude raskošnije, sprečava pojavu gljivica.

Napomena: Obratite pažnju i da li vam se biljka suši zbog premalo ili previše vode.

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cvijeće aspirin

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