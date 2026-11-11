Ukoliko vaše cvijeće vene, probajte rastvor sa aspirinom. Otkrijte kako ovaj sastojak iz kuhinje može poboljšati zdravlje biljaka.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Uvelo lišće, požutjeli vrhovi i cvjetovi koji se suše često su prvi znaci da sobnoj biljci nešto ne odgovara. Ipak, prije nego što odustanete od omiljene saksije i pomislite da joj više nema spasa, provjerite šta joj zapravo nedostaje. Ponekad problem nije teško riješiti, a jedan sastojak koji već imate u kuhinji može da bude zanimljiv dodatak njezi biljaka.

Riječ je o aspirinu, koji sadrži salicilnu kiselinu, jedinjenje povezano sa prirodnim odbrambenim mehanizmima biljaka.

Aspirin može da poboljša rast biljaka i pomogne im da se oporave ukoliko su počele da se suše. Ključ je u salicilnoj kiselini, jednom od sastojaka aspirina, koja to omogućava. Koristan je za sve vrste biljaka, bilo da ih uzgajate u dvorištu ili u saksijama u kući i na terasi.

Napravite rastvor tako što ćete staviti jednu tabletu aspirina u 100 ml destilovane vode. Izmrvite tabletu i miješajte sve dok se ne rastopi.

U galeriji saznajte koje biljke uspijevaju u vlažnim prostorijama!

Vidi opis Cvijeće u saksiji je počelo da se suši ili vene? Isprobajte viralni trik sa sastojkom koji svi imamo u kući 1. Srećni bambus - Dracaena sanderiana je popularan izbor za domove jer ne zahteva mnogo nege. Najviše mu odgovara mesto sa dosta rasute, indirektne svetlosti, a prijaju mu i vlažniji uslovi. Možete ga držati u ukrasnoj posudi ili odgovarajućoj saksiji sa propusnim supstratom. 2. Potos - Epipremnum aureum je odličan izbor za one koji žele zelenilo bez mnogo obaveza. Njegovi dugi izdanci mogu da padaju niz policu ili da vise iz saksije, pa je posebno dekorativan u manjim kupatilima. Voli vlagu i najbolje raste na mestu sa indirektnom svetlošću, ali može da podnese i slabije osvetljenje. 3. Aglaonema - Biljka prepoznatljiva po širokim, dekorativnim listovima koji mogu imati različite nijanse zelene, a kod pojedinih sorti i srebrnkaste ili ružičaste šare. Odgovara joj toplo okruženje i indirektna svetlost, zbog čega može lepo da se uklopi u kupatilo koje ima prozor ili dovoljno veštačkog osvetljenja. 4. Paprati - Spadaju među biljke kojima vlažan vazduh posebno prija. Njihovi nežni, razgranati listovi unose svežinu u prostor i lepo izgledaju na policama ili u visećim saksijama. Ipak, potrebe za svetlošću i zalivanjem razlikuju se od vrste do vrste, pa je važno da proverite uslove koji odgovaraju konkretnoj paprati. 5. Spatifilum - Poznat i kao mirni ljiljan ili ženska sreća, ima tamnozelene listove i karakteristične bele cvetove. Dobro podnosi slabije osvetljenje i odgovara mu veća vlažnost vazduha, zbog čega može biti dobar izbor za kupatilo. Najbolje uspeva uz indirektnu svetlost i umereno vlažnu zemlju. 6. Svekrvin jezik - Dracaena trifasciata ili sanseverija, jedna je od najzahvalnijih sobnih biljaka. Njeni uspravni, čvrsti listovi dobro se uklapaju u savremeno uređene prostore, a može da podnese i slabije osvetljenje. Za razliku od paprati, ne zahteva često zalivanje, pa je važno da se zemlja između dva zalivanja osuši. 7. Dracena - Ima duge, uske i često blago povijene listove koji prostoru daju tropski izgled. Pojedine vrste dobro podnose vlažnije uslove, a najbolje napreduju uz indirektnu svetlost. Pre nego što ih smestite u kupatilo, proverite da li konkretnoj vrsti odgovara količina svetlosti koju ta prostorija dobija. 8. Filodendron - Još jedna biljka tropskog porekla koja može lepo da uspeva u kupatilu. U zavisnosti od vrste, može da raste kao puzavica ili da formira uspravne stabljike sa krupnim listovima. Najviše mu odgovaraju indirektna svetlost i blago vlažan supstrat, uz dobru drenažu kako bi se izbeglo zadržavanje vode oko korena. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bulgn/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Imageswin/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Ovom mješavinom zalijte i prskajte cvijeće jednom sedmično za najbolje rezultate. Poboljšaće razvoj korijena, omogućava cvijeću da bude raskošnije, sprečava pojavu gljivica.

Napomena: Obratite pažnju i da li vam se biljka suši zbog premalo ili previše vode.