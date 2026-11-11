Saznajte koje cvijeće se sadi u novembru i kako obezbijediti najbolje uslove za ukorjenjavanje prije hladnog vremena.

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Novembar donosi hladno vrijeme i skori kraj šarene i zelene bašte, ali ne i kraj baštenskih radova. Neke biljke se sade baš u hladnu zemlju, kako bi tokom zime razvile korijen i pripremile se za cvjetanje u proljeće ili ljeto.

Važno je samo izabrati odgovarajuće cvijeće, voditi računa o kvalitetu zemljišta i završiti sadnju prije nego što se zemlja potpuno smrzne. Među vrstama koje vrijedi razmotriti nalaze se i neke omiljene baštenske biljke, ali i one koje cvjetaju u periodu kada u vrtu ima vrlo malo boja.

Koje cvijeće možete da posadite u novembru?

Vidi opis 9 vrsta cvijeća koje se sade u novembru: Čim otopli, svi će vam zavidjeti na bašti 1. Dan i noć - jedna od najzahvalnijih biljaka za jesenju sadnju. Dobro podnosi hladnije vrijeme, a uz odgovarajuću njegu može da cvjeta tokom zime i nastavi da uljepšava baštu na proljeće. Možete je posaditi u leje, žardinjere ili saksije, na sunčanom ili polusjenovitom mjestu. 2. Božur - Novembar je pogodan period za sadnju božura, posebno kada se nabavljaju sadnice sa golim korijenom. Ovoj dugovječnoj biljci potrebno je vrijeme da se ukorijeni prije početka intenzivnog rasta. Najviše joj odgovara sunčano mjesto i plodno, dobro drenirano zemljište. Važno je da se pupoljci na korijenu ne posade preduboko jer to može da utiče na cvjetanje. 3. Kukurek - Poznat i kao božićna ruža, kukurek je posebna biljka jer neke njegove sorte cvjetaju tokom zime, dok druge otvaraju cvjetove već početkom proljeća. Odgovara mu polusjenovito mjesto, najbolje ispod drveća ili uz žbunje, gdje ima dovoljno svjetlosti, ali nije izložen jakom direktnom suncu. 4. Aster - Ako želite da bašta zadrži boju i tokom kasne jeseni, aster je dobar izbor. Pojedine sorte cvjetaju sve do novembra, a njihovi cvjetovi predstavljaju važan izvor hrane za pčele i druge oprašivače u periodu kada je cvijeća sve manje. Najbolje uspijeva na sunčanom mjestu i u zemljištu iz kojeg se voda lako odvodi. 5. Neven - poznat po narandžastim i žutim cvjetovima, a u blažim klimatskim uslovima može da se gaji i tokom zime. U našim krajevima novembar je pogodniji za sjetvu na zaštićenim mjestima ili u blažim područjima, dok mlade biljke treba zaštititi od jačeg mraza. Uz dovoljno svjetlosti i odgovarajuće uslove, cvjetaće mjesecima. 6. Mak - Sjeme maka može da se sije u kasnu jesen, pa je novembar pogodan period za ovaj posao dok zemljište nije smrznuto. Prednost jesenje sjetve je u tome što sjeme prolazi kroz prirodan period hladnoće, a biljke mogu da niknu čim nastupe povoljniji uslovi. Najbolje uspijeva na sunčanim mjestima, u rastresitom i dobro dreniranom zemljištu. 7. Otporna ciklama - Pojedine vrste otporne ciklame mogu da cvjetaju tokom jeseni i zime, kada većina drugih biljaka miruje. Odgovara im polusjenka, a posebno lijepo izgledaju posađene ispod drveća i žbunja. Važno je odabrati vrste koje su prilagođene spoljašnjim uslovima, jer nisu sve ciklame otporne na niske temperature. 8. Kamelija - zimzeleni ukrasni žbun koji može da cvjeta tokom zime ili početkom proljeća, u zavisnosti od sorte. Voli blago kiselo, plodno i dobro drenirano zemljište, kao i položaj zaštićen od jakog sunca i vjetra. Ipak, nije najbolji izbor za sve krajeve jer mnoge sorte ne podnose jake mrazeve. U hladnijim područjima sigurnije je gajiti je u velikoj saksiji i tokom zime zaštititi. 9. Lukovice proljećnog cvijeća - Novembar je jedan od posljednjih pogodnih mjeseci za sadnju brojnih lukovičastih biljaka koje cvjetaju u proljeće. Lale, narcisi, zumbuli, krokusi i ukrasni luk mogu se saditi sve dok zemlja nije smrznuta. Birajte zdrave, čvrste lukovice bez tragova truleži i buđi, a sadite ih u rastresito zemljište iz kojeg se voda ne zadržava predugo. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Linhsiaowei/Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: mech.and.icha/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Foto: Shutterstock, Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na šta treba obratiti pažnju prilikom sadnje?

Bez obzira na to koju biljku odaberete, važno je da joj omogućite dobre uslove za ukorjenjavanje. Zemlja ne bi trebalo da bude smrznuta, a nakon sadnje potrebno je zaliti biljke, čak i kada je vrijeme hladno. Mlade sadnice i osjetljivije vrste mogu se zaštititi slojem malča, koji pomaže da se sačuva vlaga i ublaže temperaturne oscilacije.

(Lepa i srećna/Mondo)