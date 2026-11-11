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9 vrsta cvijeća koje se sade u novembru: Čim otopli, svi će vam zavidjeti na bašti

9 vrsta cvijeća koje se sade u novembru: Čim otopli, svi će vam zavidjeti na bašti

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Saznajte koje cvijeće se sadi u novembru i kako obezbijediti najbolje uslove za ukorjenjavanje prije hladnog vremena.

Cvijeće koje se sadi u novembru Izvor: Foto: Shutterstock

Novembar donosi hladno vrijeme i skori kraj šarene i zelene bašte, ali ne i kraj baštenskih radova. Neke biljke se sade baš u hladnu zemlju, kako bi tokom zime razvile korijen i pripremile se za cvjetanje u proljeće ili ljeto.

Važno je samo izabrati odgovarajuće cvijeće, voditi računa o kvalitetu zemljišta i završiti sadnju prije nego što se zemlja potpuno smrzne. Među vrstama koje vrijedi razmotriti nalaze se i neke omiljene baštenske biljke, ali i one koje cvjetaju u periodu kada u vrtu ima vrlo malo boja.

Koje cvijeće možete da posadite u novembru?

Na šta treba obratiti pažnju prilikom sadnje?

Bez obzira na to koju biljku odaberete, važno je da joj omogućite dobre uslove za ukorjenjavanje. Zemlja ne bi trebalo da bude smrznuta, a nakon sadnje potrebno je zaliti biljke, čak i kada je vrijeme hladno. Mlade sadnice i osjetljivije vrste mogu se zaštititi slojem malča, koji pomaže da se sačuva vlaga i ublaže temperaturne oscilacije.

(Lepa i srećna/Mondo)

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