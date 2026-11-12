Mačka prvo prede, a onda vas ugrize za ruku: Nije u pitanju bezobrazluk, već nešto sasvim drugo

Ako vam se desila ova situacija, uopšte nije stvar u lošem karakteru vašeg krznenog prijatelja. Evo o čemu je riječ!

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Mnogi vlasnici poznaju ovu neobičnu scenu: ljubimac sam skoči u krilo, poturi glavu, zadovoljno žmirka i jasno traži pažnju. Ali prođe malo vremena i umiljata mačka iznenada zgrabi čovjeka za ruku zubima ili ga udari šapom. Čini se kao da joj se raspoloženje promijenilo u sekundi.

Zapravo, upozorenje se često pojavljuje mnogo ranije.

Nije stvar u lošem karakteru

Kod mačaka postoji takozvana agresija izazvana maženjem. Životinji u početku prija kontakt, ali postepeno dodiri počinju da je iritiraju ili postaju previše intenzivni. Svaki ljubimac ima svoj prag tolerancije: nekome je dovoljno nekoliko poteza rukom, dok drugi može dugo da leži u naručju i prede.

Pri tome, mačka ne mora nužno željeti da potpuno prekine druženje. Može joj prijati da bude pored čovjeka, ali da joj ne odgovara kada je dugo maze. Zbog toga pokušaji da se nastavi sa maženjem nakon signala upozorenja nerijetko završavaju ugrizom.

Kako prepoznati da je mački već dosta

Prije nego što upotrebi zube ili kandže, ljubimac često promijeni ponašanje. Vrijedi obratiti pažnju na nekoliko detalja:

rep počinje da se trza ili naglo udara o podlogu

uši se okreću u stranu ili se priljubljuju uz glavu

tijelo se napreže, mačka se ukoči

koža na leđima primjetno podrhtava

životinja naglo okreće glavu u pravcu ruke

Ako primjetite ovakve znake, najbolje je odmah skloniti ruku i pustiti ljubimca da mirno leži ili ode. Ne treba grditi mačku, zadržavati je niti pokušavati da je ponovo pomazite.

Gdje mačke najčešće ne vole dodire

Mnogi ljubimci najviše vole maženje u predijelu glave, obraza i brade. Sa druge strane, stomak, šape i korijen repa mogu biti posebno osjetljive zone. Ipak, univerzalno pravilo ne postoji: neke mačke mirno dozvoljavaju da im češkate stomak, dok druge ne podnose ni jedan jedini dodir.

Ako je ljubimac iznenada počeo da grize, iako je ranije mirno podnosio maženje, ili bolno reaguje na dodir određenog mjesta, trebalo bi da ga odvedete kod veterinara. Ponekad se iza promjene ponašanja krije bol ili nelagodnost. Zato sljedeći put, kada mačka počne nervozno da trza repom tokom maženja, bolje je da ne testirate njeno strpljenje. Možda već nekoliko sekundi pokušava ljubazno da vam kaže: "Za danas je dosta!"

(Mondo.rs)