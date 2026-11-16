Izbacite ove stvari iz kuće i dočekajte novu godinu sa rasterećenjem u domu, ali i u glavi.

Izvor: Shutterstock/bbernard

Vjerovali ili ne, Nova godina je već pred vratima. Ako planirate da budete domaćini nekog okupljanja, ovo može biti prilično stresan period – gdje god pogledate, vidite nered, a ne znate odakle da počnete.

Prije nego što vas sve to savlada, pripremili smo listu od šest stvari koje možete da izbacite iz kuće tokom novembra. Za uklanjanje svake od njih potrebno je svega nekoliko trenutaka, a time ćete osloboditi preko potreban prostor pred praznike. Evo odakle možete da počnete:

1. Ukrasi koji vam više nisu dragi

Sve što stoji na vašim policama trebalo bi da ima neku svrhu – bilo da doprinosi dekoraciji ili budi lijepe uspomene. Neki predmeti imaju i praktičnu namjenu, poput posuda za sitnice ili organizatora za poštu.

Odvojite trenutak da pregledate sadržaj svojih polica i odlučite šta za vas još uvijek ima značenje. Ako čuvate stvari koje u vama ne bude nikakve emocije i nemaju nikakvu vrijednost, vrijeme je da ih se riješite.

Ovo je brz način da raščistite police na kojima se nagomilalo previše stvari. Često se tu nađu stakleni ukrasi, prazne vaze ili ramovi prekriveni prašinom.

Takvi predmeti su veoma traženi u prodavnicama polovne robe jer domu daju poseban karakter. Ako vama više nisu potrebni, neko drugi će ih sigurno više cijeniti!

2. Zagorjelo posuđe za pečenje

Sigurno ne želite da poslužite prasetinu ili bilo koje drugo jelo u plehu koji je zagorio, pa izdvojite vrijeme da se riješite takvog posuđa.

Ako imate šerpe, tiganje ili plehove koji su samo prljavi i potrebno im je temeljno čišćenje, napunite ih vodom do pola (ili tek toliko da prekrijete zagorjele ostatke), zagrijte dok voda ne počne blago da vri, a zatim ubacite tabletu za mašinu za pranje sudova.

Ostavite da se krčka 10 minuta, isključite ringlu, sačekajte da se ohladi, a zatim isperite.

Svako posuđe koje je duboko izgrebano, ljušti se ili ima vidljiva oštećenja nije bezbjedno za pripremu hrane, pa ga treba odmah baciti.

6 stvari koje treba izbaciti iz kuće prije Nove godine

Izvor: Shutterstock/New Africa

3. Ključna mjesta za goste

Ako brinete o tome šta će gosti pomisliti, usmjerite pažnju na "ključna mjesta" za goste – prostore koje će oni najčešće primjećivati i koristiti.

Počnite od prostora za odlaganje jakni i obuće; uvjerite se da se tu nalaze samo stvari koje se svakodnevno koriste. Na dan dolaska gostiju, potrudite se da oslobodite još nekoliko dodatnih mjesta.

Zatim pređite na spavaću sobu i kupatilo. U ormaru u spavaćoj sobi oslobodite prostor (i pripremite nekoliko praznih vješalica), a u kupatilu pregledajte ormariće.

Uklonite sve proizvode koji su pri kraju ili na koje ste zaboravili, a obratite pažnju i na neželjene poklone koji su možda završili tu (sigurno ne želite da gosti na njih naiđu!).

Možda djeluje da je još uvijek rano za raščišćavanje pred Novu godinu, ali sređivanje prostora za goste zahtijeva vrijeme, a vama će pružiti osjećaj da ste spremni za veliki dan.

moderna dnevna soba

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Glomazan namještaj

Namještaj zauzima mnogo prostora, pa bi svaki komad trebalo da ima svoju svrhu – baš kao i predmeti na vašim policama. U suprotnom, on postaje smetnja koja ometa cirkulaciju vazduha u prostoriji.

Odvojite pet minuta da procijenite svaki komad namještaja u svom domu; zapitajte se kada ste ga posljednji put koristili i kojoj svrsi služi. Ako na ova pitanja nemate odgovor, slobodno ga se riješite.

Neželjeni namještaj možete prodati putem interneta ili – ako vam je samo stalo da ga se riješite – ponuditi ga besplatno nekome ko će doći po njega.

Neke dobrotvorne organizacije takođe nude uslugu besplatnog preuzimanja stvari iz vašeg doma.

Ako, ipak, želite da zadržite namještaj, ali biste voljeli da ga osvježite, uvijek postoji mogućnost da ga sami preuredite; možete ga prefarbati ili zamijeniti ručke, čime ćete mu dati potpuno novi izgled.

5. Zaboravljeni poklon-vaučeri

Iako pronalaženje i izbacivanje starih poklon-vaučera neće osloboditi veliki prostor, dobro je da to učinite sada – u suprotnom, možda će im do Nove godine isteći rok važenja!

Često dobijamo poklon-vaučere koji imaju ograničen rok trajanja. Problem je u tome što oni često završe zatrpani negdje u fioci, gdje ih više nikada ne vidimo.

Pretražite svoj noćni ormarić i provjerite da li imate neke kojima uskoro ističe rok. Ponekad ih možete aktivirati kako biste produžili rok važenja, ili jednostavno pokušajte da ih iskoristite prije nego što ih potpuno izgubite.

U najmanju ruku, mogu dobro doći za kupovinu dodatnih novogodišnjih poklona!

6. Sve što još uvijek ima etiketu

Brzo pregledajte svoj ormar i provjerite ima li stvari na kojima su još uvijek etikete. To su idealni kandidati za raščišćavanje, jer ih – iz ovog ili onog razloga – nikada niste nosili.

Ako vam je teško da ih se odreknete, zapitajte se zašto ih niste nosili: da li vam loše stoje, niste sigurni da li vam se dopada kako izgledaju ili možda niste ni znali da ih imate?

Šta god da je razlog, neko drugi bi mogao imati više koristi od njih, a vi biste zauzvrat dobili više prostora u svom ormaru.

Takve stvari možete donirati u dobrotvorne svrhe ili ih prodati putem interneta – baš na vrijeme za Novu godinu.

(Mondo)