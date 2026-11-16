Savršen mali stan od 37 kvadrata, svaki detalj je osmišljen pametno, a raspored je fantastičan!

Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV

Stan od svega 37 kvadrata može da djeluje kao veliki izazov za uređenje, posebno kada treba obezbediti dvije odvojene sobe, kuhinju, dnevni boravak i dovoljno prostora za odlaganje stvari. Ipak, ovaj mali stan pokazuje da uz dobar raspored i pažljivo odabrane detalje i skromna kvadratura može da izgleda kao enterijer iz časopisa.

Nalazi se u zgradi iz 1964. godine u Moskvi, a pre renoviranja imao je prilično nepraktičan raspored. Iako je bio dvosoban, iz jedne sobe se prolazilo u drugu. Promjenom položaja ulaza dobijene su dvije zasebne prostorije, a dodatno su izdvojeni garderoba i prostor za ugradni ormar u hodniku.

Enterijer je uređen u svijetlim, neutralnim tonovima, uz crne detalje, drvene površine i jednostavan moderan namještaj.

U galeriji ispod pogledajte slike ovog prelijepog stana od 37 kvadrata!

Vidi opis Skockala stan od 37 kvadrata kao iz časopisa: Zbog par detalja sve izgleda skuplje nego što jeste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/ INMYROOM TV Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kuhinja izgleda mnogo skuplje nego što jeste

Kuhinja je projektovana tako da pruži što više prostora za odlaganje i veliku radnu površinu. Bijeli elementi postavljeni su gotovo do plafona, a posebno se ističe radna ploča u dezenu mermera, koji je ponovljen i na zidnoj oblozi.

Crni sokl visine 15 centimetara dodatno naglašava kuhinju i daje joj elegantniji izgled. U nju su uklopljeni velika frižiderska jedinica, rerna, mašina za sudove i čak mašina za veš. Pored kuhinje nalazi se trpezarijski sto za četiri osobe, pa je i na maloj površini obezbijeđen prostor za zajedničke obroke.

Mali stan 37 kvadrata Izvor: youtube

Staklena vrata su jedan od najljepših detalja

Posebnu pažnju privlače elegantna vrata sa staklenim površinama koje se protežu gotovo do poda. Ona odvajaju prostorije, ali propuštaju svjetlost i ne stvaraju osjećaj zatvorenosti.

Dnevni boravak je mali, ali funkcionalan. U njemu se nalazi rasklopivi trosjed koji može da posluži kao dodatno mjesto za spavanje, dok je ostatak prostora oslobođen suvišnog namještaja.

Spavaća soba krije praktično rješenje

Spavaća soba uređena je u bijelim, sivim i crnim tonovima. Centralno mjesto zauzima bračni krevet sa mekanim uzglavljem i podiznim mehanizmom, koji omogućava dodatno odlaganje posteljine, kofera i sezonske garderobe.

Umjesto klasičnih noćnih ormarića postavljeni su mali stočići, koji zauzimaju manje prostora, a pružaju dovoljno mjesta za telefon, knjigu ili lampu.

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Vidi opis Skockala stan od 37 kvadrata kao iz časopisa: Zbog par detalja sve izgleda skuplje nego što jeste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 17 / 17

Izdvojila je čak tri kvadrata za garderobu

Jedno od najzanimljivijih rješenja jeste zasebna garderoba od oko tri kvadratna metra. Organizovana je pomoću polica i šipki za kačenje odjeće na različitim visinama, pa ima mjesta i za kraće komade i za duge haljine i kapute.

Zanimljivo je da je izdvajanjem garderobe dobijena i niša za ugradni ormar u hodniku. Tako je obezbijeđeno mnogo više prostora za odlaganje bez zatrpavanja soba velikim ormarima.

Malo kupatilo pretvoreno u mini spa zonu

Kupatilo dimenzija približno 160 puta 130 centimetara potpuno je preuređeno. Umjesto nekadašnje kratke sjedeće kade postavljena je standardna kada dužine 160 centimetara.

Zidovi su obloženi sivim pločicama velikog formata sa reljefnom teksturom, dok je ostatak prostora završen svijetlom vodootpornom bojom. Ogledalo sa toplim osvjetljenjem i ugradni reflektori stvaraju prijatnu, spa atmosferu.

Iako je prostor veoma mali, dobio je viseći ormarić ispod umivaonika i praktično sakrivene instalacije kojima se može pristupiti kroz poseban otvor.

Balkon nije ostao zanemaren

Promijenjena je stolarija, a zidovi su djelimično obloženi dekorativnim panelima. Na podu je zadržano praktično rješenje – linoleum, koji dobro podnosi temperaturne promjene. Posebno je zanimljivo što su stari čelični radijatori sačuvani i samo osvježeni farbanjem, umjesto da budu zamijenjeni novim.

Ovaj stan pokazuje da za lijepo uređen dom nisu presudni veliki kvadrati. Dvije odvojene sobe, zasebna garderoba, funkcionalna kuhinja i pažljivo odabrani detalji dokaz su da se i na 37 kvadrata može napraviti prostor koji izgleda moderno, skladno i veoma udobno.

(Mondo)