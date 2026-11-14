Sa dvorištem u kojem je sve prilagođeno djeci, ova kuća od 90 kvadrata podsjeća da se snovi mogu pretvoriti u stvarnost!

Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins

Ursula i Mark žive sa četvoro djece u kući od svega 90 kvadratnih metara, ali ono što je posebno zanimljivo jeste njena prošlost. Nekada je to bila stara pumpna stanica, a danas je neobična, topla i pažljivo uređena porodična kuća sa prizemljem, potkrovljem i velikim dvorištem.

Kuća je prvobitno izgrađena 1914. godine, a služila je za pumpanje vode do obližnje željezničke stanice, gdje se snabdijevala parna lokomotiva. Kasnije je porodica koristila objekat kao radionicu, a Ursula i Mark su u njemu nekada organizovali i zabave. Ideja da zapuštenu zgradu pretvore u dom isprva je djelovala kao veliki izazov, jer je objekat bio u veoma lošem stanju.

Ipak, nisu odustali. U renoviranje su ušli nakon završetka studija i doktorata, kada su tek započinjali karijere i nisu raspolagali velikim budžetom. Projekat su finansirali tokom tri godine, a u kuću su se uselili 2016. godine, tada sa jednim djetetom. Gotovo sve radove obavili su sami, osim izrade estriha, za koju su angažovali stručnjake.

Vidi opis Od starudije na selu napravili čudo kuću od 90 kvadrata: Ima prizemlje i potkrovlje, a dvorište je kao san Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Youtube/Printscreen/ARD Room Tour и SR deins Br. slika: 17 17 / 17

Industrijski stil i pametno iskorišćen svaki centimetar

U prizemlju se nalaze dnevni boravak i trpezarija, a posebnu pažnju privlači originalno rješenje za veš-mašinu i sušilicu. Umjesto da uređaji zauzimaju veliki dio prostorije, vlasnici su osmislili konstrukciju sa kliznim mehanizmom, iza koje se krije prostor za pranje i sušenje veša. Tu su i korpe koje mogu da se pomijeraju i slažu jedna iza druge.

Industrijski izgled postigli su korišćenjem neobrađenog lima, metalnih detalja i elemenata koje su sami pravili. Čak su i garderober zavarili i zastaklili sopstvenim rukama.

Jedan stari apotekarski ormar, koji su pronašli preko oglasa, danas služi kao ostava za namirnice. Providna ploča omogućava da se vidi šta se nalazi na policama, pa je i taj komad namještaja dobio potpuno novu namjenu.

Kuhinja je dograđena, a kupatilo je stalo u svaki slobodan prostor

Pošto je prizemlje prvobitnog objekta imalo svega 30 kvadratnih metara, porodica je odlučila da dogradi dio kuće. Tako su dobili malu kuhinju sa velikim krovnim prozorom, koji unosi mnogo prirodne svetlosti.

Kuhinjski pult ima i praktičnu funkciju, služi kao bar, ali i pomaže da se sitni nered skloni od pogleda. U dograđenom dijelu nalazi se i kupatilo. Vlasnici su željeli da u njega stane kada, pa su prostor organizovali tako da kupatilo bude široko upravo koliko i kada.

https://www.youtube.com/watch?v=6w5CgVQF-Fc Izvor: youtube

Spavaće sobe na spratu i zanimljiva rješenja za djecu

U potkrovlju se nalazi prostor za spavanje i igru. Porodica ima tri bračna kreveta: roditelji i dvije mlađe djevojčice spavaju gore, dok dječaci imaju sobu u prizemlju.

Njihova soba je najmanja u kući, dimenzija približno 3,5 sa 2,5 metra. Kako bi uštedeli prostor, roditelji su ugradili krevet na sklapanje koji dečaci uveče spuštaju, a ujutru podižu.

Prilikom renoviranja nisu željeli da izbrišu tragove prošlosti. Sačuvali su stare neravnine na zidovima, originalne detalje, eksere i karakteristične okrugle prozore. Jedan od njih posebno je omiljen djeci, koja često sjede pored njega i posmatraju dvorište.

Podno grijanje, a u dvorištu imaju i kućicu na drvetu

Kuća ima podno grijanje i gasni kotao, ali porodica već tri godine za zagrijavanje prostora uglavnom koristi peć. Kako je objekat relativno mali, toplota se brzo širi i, prema riječima vlasnika, uspijeva da zagrije i ostale prostorije.

Veliko dvorište dodatno upotpunjuje njihov dom. Tu su terasa, ljuljaška iznad malog potoka, kućica na drvetu i dvije patuljaste ovce, Lisi i Moli, koje porodica ima već oko godinu dana.

Posebno zanimljiv detalj je i stari bunar, dubok osam metara, koji su željeli da sačuvaju. Iznad njega su postavili posebno staklo po kojem može da se hoda, tako da je bunar ostao vidljiv i postao neobičan deo prostora.

Iako priznaju da je život šestoro ljudi na 90 kvadrata ponekad tijesan, Ursula i Mark kažu da im je kuća i dalje veoma draga. Već razmišljaju o proširenju i povezivanju sa susjednom kućom, ali jedno je sigurno, kada bi ponovo birali, ovaj neobičan dom napravili bi na isti način.