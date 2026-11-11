4 prelijepe jeftine sitnice: Uljepšaće i vašu kuhinju tako da je nećete prepoznati

4 prelijepe sitnice koje će uljepšati kuhinju.

Izvor: Shutterstock

Kuhinja je već po svojoj prirodi srce svakog doma - mjesto gdje krčka omiljena supa, gdje se udisanjem arome svježe kafe započinje jutro ili gdje sa uživanjem podgrijavamo večeru poslije napornog radnog dana. Bez obzira na to da li u njoj kuvate složena jela ili ste ljubitelj brzih zalogaja, osjećaj udobnosti i topline u ovom prostoru nema cijenu.

Za stvaranje prijatne atmosfere uopšte nisu potrebni ni velik budžet niti skupi radovi. Stručnjaci za enterijerski se slažu da upravo mikro-detalji prave najveću razliku. Za svaki od ova četiri “trika” nećete potrošiti mnogo novca, a svaki će u vašu kuhinju unijeti novu toplinu.

Mala stona lampa

Glavno plafonsko svjetlo u kuhinji često zna da bude suviše jako, što u večernjim satima ubija prijatnu atmosferu. Instaliranjem male stone lampe - na baterije ili sa kablom - direktno na radnu površinu ili ugaonu policu, prostor dobija potpuno novu dimenziju.

Njena diskretna, topla svjetlost stvara blagi sjaj u prostoru, čineći da kuhinja uveče djeluje opuštajuće i intimno. Da ne biste zauzimali dragocjen prostor za pripremu hrane, birajte modele sa manjim postoljem ili dekorativne bežične svijećnjake.

lampa u kuhinji

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Umjetnička slika (reprodukcija)

Slike i crteže navikli smo da viđamo u dnevnoj ili spavaćoj sobi, ali dizajneri ističu da su one jednako djelotvorne i u kuhinjskom prostoru. Reprodukcije malih ulja na na platnu unose nepretenciozan, umjetnički šarm.

I stare minijature ili uramljene grafike možete pronaći na buvljacima, u antikvarnicama ili lokalnim radnjama po izuzetno povoljnim cijenama, a možete ih i sami naslikati. Umjesto da bušite zid, jednostavno ih prislonite uz keramičke pločice na radnoj ploči ili ih izložite na otvorenoj polici pored začina.

slika u kuhinji

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Svježe saksijsko bilje i začini

Ničim se ne može nadomjestiti prirodna svježina koju saksijska biljka donosi na kuhinjski pult. Mala saksija sa bosiljkom, nanom, majčinom dušicom ili ruzmarinom od jednostavne terakote ne samo da unosi živost i zelenilo, već i prožima prostor predivnim mirisom.

Ovo je ujedno i najpraktičniji dekorativni detalj na svijetu: osim što ne košta mnogo i traje tokom cijele godine, listiće možete direktno ubacivati u jela i salate dok kuvarite.

biljka u kuhinji

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Vintidž detalji sa dušom

Umjesto kupovine novih, industrijski proizvedenih ukrasa, potražite sitnice koje imaju svoju istoriju. Stare drvene daske za sječenje, sitne keramičke posude za odlaganje, vintidž svijećnjaci ili starinske render daju kuhinji onaj „storybook“ izgled.

Mini-daska od punog drveta naslonjena uz zid ili mala keramička posuda za drvene varjače instant unose toplinu prirodnih materijala i čine da kuhinja djeluje živopisno i udobno. U galeriji pogledajte i ručice za kuhinju koje mogu da osvježe izgled ormarića.

Vidi opis 4 prelijepe jeftine sitnice: Uljepšaće i vašu kuhinju tako da je nećete prepoznati ručice za kuhinju ručice za kuhinju ručice za kuhinju Ručice za kuhinju Ručice za kuhinju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock, PhotoMavenStock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shutterstock, PhotoMavenStock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Shutterstock, PhotoMavenStock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

BONUS VIDEO: