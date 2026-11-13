Mali stan od 33 kvadrata: Pametan i lijep raspored za život utroje

Zavirite u divan mali stan od 32 kvadrata za tročlanu porodicu, svaki detalj je pametno iskorišćen.

Izvor: Youtube/Printscreen/Oльга Kачанова

Na prvi pogled djeluje kao mali, skladno uređen stan u kojem ništa ne nedostaje, a teško je povjerovati da na svega 32,5 kvadrata živi tročlana porodica. Ipak, ovaj jednosoban stan u Sankt Peterburgu pokazuje da i mala kvadratura može da pruži udobnost, dovoljno prostora za odlaganje stvari i prijatan ambijent za svakodnevni život.

Vlasnici su željeli moderan i jednostavan enterijer, ali je jedan od glavnih uslova bio da se renoviranje uklopi u ograničen budžet. Dizajnerka je zato pažljivo birala rješenja, a umjesto velikih građevinskih zahvata, oslonila se na detalje koji prave veliku razliku.

Mala kuhinja u kojoj je sve na svom mjestu

Kuhinja je jedan od najzanimljivijih dijelova stana. Odabrani su maslinastozeleni kuhinjski elementi sa modernim, matiranim frontovima, koji prostoru daju karakter, a istovremeno se lijepo uklapaju u ostatak enterijera.

Zbog male kvadrature odustalo se od velikog kuhinjskog ostrva i šanka. Umjesto toga, postavljena je jednostavna kuhinja koja zauzima manje prostora, ali ima sve što je porodici potrebno. Tu su rerna i mikrotalasna, dok je ploča za kuvanje manja i ima dvije indukcione zone.

Trpezarijski sto je takođe pažljivo odabran. U pitanju je model koji može da se rasklopi, pa porodica dobija više mjesta kada im dođu gosti. Uz njega su uklopljene zelene stolice od buklea, koje se slažu sa kuhinjskim frontovima.

U galeriji ispod pogledajte slike ovog prelijepog stana od 32 kvadrata!

Dnevna soba služi i kao prostor za odmor

U dnevnom boravku nalazi se udoban trosjed koji može da posluži i kao dodatno mjesto za spavanje. To je bilo važno za porodicu jer često imaju goste, a željeli su i da imaju prostor u kojem mogu da provode vrijeme dok dijete odmara.

Zidovi su uređeni jednostavno, uz dekorativne lajsne koje imitiraju zidne panele. Umjesto skupih dekorativnih obloga, dizajnerka je iskoristila pristupačnije materijale i postigla elegantan izgled.

Poseban detalj je mali narandžasti stočić koji unosi razigranost u inače miran enterijer. Upravo takvi detalji sprečavaju da stan izgleda jednolično.

Spavaća soba za roditelje i dijete

Najveći izazov bio je organizovati spavaću sobu tako da u njoj mogu da borave roditelji i malo dijete. U nju su smješteni veliki bračni krevet i ormar, ali je prostor veoma ograničen.

Dizajnerka je morala da vodi računa o svakom centimetru, posebno zbog otvaranja vrata ormara. Čak je i mala razlika između deklarisanih i stvarnih dimenzija kreveta uticala na raspored namještaja.

Zanimljivo je da su ostavljene i postojeće pozicije utičnica i rasvjete, jer vlasnici u budućnosti možda budu željeli da prodaju stan kao klasičnu jednosobnu nekretninu.

Mali stan od 32 kvadrata Izvor: youtube

Kupatilo je iskorišteno do posljednjeg centimetra

U kupatilu je najveći izazov bio pronaći mjesto za veš-mašinu, odlaganje kozmetike i kućne hemije. Rješenje je pronađeno u uskoj mašini sa funkcijom sušenja, koja je smještena pored kade.

Iznad nje je postavljena radna ploča sa umivaonikom, a ispod i pored nje napravljeni su elementi za odlaganje. Tako su sakrivene cijevi i instalacije, a prostor je dobio uredniji izgled. Posebno praktičan detalj je veliki otvor za pristup instalacijama ispod kade, koji omogućava lakše popravke